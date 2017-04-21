Ценой 11 разбитых автомобилей водитель спасла кошку (видео): обзор прессы

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В Москве завершено следствие по делу полицейских, укравших 44 квартиры; в Киеве на «Евровидении» планируется теракт; в Свободном у жителей спросят разрешения на следующий пуск с космодрома Восточный – об этом и не только в сегодняшнем обзоре прессы, который подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Начинается обзор с «Российской газеты», где рассказывается о том, что закончено дело полицейских, укравших в Москве 44 квартиры. Там до кучи – организация преступного сообщества, крупные взятки, подделка документов, что-то еще… Сумма похищенного – примерно 200 миллионов рублей. Теперь, по логике вещей, дело должно попасть в суд.

Но самое интересное не это. Самое интересное в другой публикации – о том, что мосгорсуд приговорил очень высокопоставленного военного чиновника – начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, генерал-лейтенанта Сугробова (теперь все это с приставкой экс) к 22 годам лишения свободы. Видимо, – судя по приговору – так и не захотел поделиться.

Вам статья

Раскрыв «Комсомольскую правду», читатели узнают о том, что на «Евровидении» в Киеве планируется теракт. Готовят эту акцию украинские спецслужбы, которые потом переведут все стрелки на Донбасс. И поскольку тут все уже заранее известно, лучше переключиться на материал о том, что россияне стали брать в кредит в три раза больше, чем год назад.

По данным банковских экспертов, половина заемщиков берет деньги для погашения уже имеющихся долгов.

Очень интересно

Газета «Благовещенск» подготовила читателям встречу с замечательным человеком Николаем Левченко. Николай Романович – ученый-медик, интересный художник, тонкий поэт, а еще и философ-прозаик. Вот-вот увидит свет книга его размышлений о творчестве под названием «Напутствие дилетантам».

О герое публикации можно говорить часами, Павел Андреевич же просто говорит, что 29 апреля в областной библиотеке состоится его творческий вечер, где все и встретятся.

Напишут же такое

В «Амурской правде» стоит обратить внимание на заметку о том, что – внимание! – у жителей Свободного спросят разрешения на второй пуск с космодрома. И – о ужас! – а вдруг они не согласятся?! А вдруг они не согласятся и с последующими пусками?

Получается, космодром закроют, купюры с космодромным пейзажем не выпустят, дорога на Марс будет закрыта, из-за безработицы народ начнет «валить»… «Да шучу я, шучу, успокаивает Павел Андреевич. – Конечно, свободненцы согласятся. Куда они денутся?!»

На посошок

На очереди «Российская газета-Неделя», из которой читатели узнают, что уровень счастья россиян достиг 85 %. Так подсчитал ВЦИОМ. И это, считает автор обзора, справедливо: если еще дают кредиты на погашение кредитов (о чем только что прочли в «Комсомолке»), – это ли не счастье?

Еще здесь о том, что во Владивостоке девушка, управляя «мерседесом», виртуозным маневром спасла жизнь перебегавшей дорогу кошке. Правда, при этом разбила 11 ни в чем не повинных автомобилей: снесла зеркало заднего вида у припаркованного Toyota Harrier, врезалась в припаркованный Renault Koleos, после чего протаранила Kia Morning. Потом у ее автомобиля оторвалось заднее колесо, он стал неуправляемым, в результате оказались повреждены еще несколько машин.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова