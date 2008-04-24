День, когда взлетела ракета: история Приамурья

Роскосмос

28 апреля 2016 года с космодрома Восточный в Амурской области на следующий день после неудачной попытки произошёл запуск первой ракеты. Ракетоноситель вывел на орбиту три российских спутника. Амурчане во многих населённых пунктах вышли на улицы наблюдать за пуском. Люди снова приехали на специальные смотровые площадки поближе к Восточному.

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28 апреля 1918 года Амурский областной исполком постановил выдать крестьянской бедноте 100 тысяч пудов (более 1,6 тысячи тонн) зерна на посев, а также срочно передать все имеющиеся на складах сельскохозяйственные орудия.

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В 1920 году в этот день вышел первый номер газеты «Вперёд» – органа информационного отдела штаба Восточного фронта. С 14 сентября это орган политотдела 1-й Амурской стрелковой народно-революционной дивизии. Инициатором создания газеты, сыгравшей впоследствии огромную роль в политическом воспитании бойцов и командиров, и её первым редактором был Павел Постышев.

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28 апреля 1937 года пленум Благовещенского горкома ВКП(б) избрал первым секретарем В. С. Иванова.

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28 апреля 1954 года облисполком решил образовать в Приамурье областной комитет по физкультуре и спорту.

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1970 год. В Благовещенске сдано в эксплуатацию новое здание автовокзала, построенное на углу улиц имени 50-летия Октября и Красноармейской.

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28 апреля 1978 года стало известно о победе библиотекарей Амурской области, принявших участие во Всесоюзном смотре библиотечных работников по зоне Дальнего Востока. Наградой для амурчан стали переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС, а также денежная премия.

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28 апреля 1984 года на бамовском разъезде имени Героя Советского Союза В. П. Мирошниченко было уложено «золотое» звено, которое соединило Центральный и Восточный участки БАМа.

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28 апреля 2008 года Аллу Матющенко, заместителя главы администрации Благовещенского района, временно отстранили от занимаемой должности. Такое решение вынес Благовещенский городской суд. Это было связано с расследованием уголовного дела, по которому Алла Адамовна проходила подозреваемой.

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В этот же день министру строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Андрею Белову следователи предъявили обвинение по одному из двух уголовных дел, возбужденных в отношении чиновника. Андрея Белова обвиняли в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения.

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28 апреля 2011 года возле здания правительства Амурской области прошёл пикет вкладчиков и дольщиков ООО «Россия». Они требовали встречи с губернатором, который в это время находился на сессии законодательного собрания. Также требовали расширить поправки к принятому закону о господдержке лиц, пострадавших от действия застройщика, в частности распространить меры поддержки на векселедержателей.

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#жизнь #история

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Анастасия Болотина