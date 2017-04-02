Приамурье могут лишить полномочий по охране лесов от пожаров

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Генпрокуратура выступила с предложением вернуть полномочия по охране и использованию лесов из «проблемных» регионов на федеральный уровень, передает «Коммерсантъ». Эта мера может затронуть в том числе Амурскую область, ЕАО, Якутию и Приморский край. Связана она, в частности, с недостаточно эффективной защитой леса от природных пожаров в регионах.

Выступая 26 апреля с докладом о состоянии законности и правопорядка за 2016 год, генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что правительству России и президенту Владимиру Путину было предложено ужесточить наказания за нарушения в экологической сфере. «Кроме того, мы вышли с инициативой вернуть полномочия по охране и использованию лесов из проблемных регионов на федеральный уровень», – сказал Юрий Чайка.

Проблемными регионами официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной назвал республику Якутию, Амурскую область, Еврейскую автономию, Приморский край, а также ряд других субъектов.

«Органами исполнительной власти Якутии, Забайкальского края, Амурской, Волгоградской, Иркутской, Орловской и Томской областей не проводилась работа по предупреждению и ликвидации природных пожаров», – отметил Куренной.

Экологи считают, что механизм изъятия у региона полномочий по надзору за лесами мог бы мотивировать субъекты к более эффективной работе в этой сфере. «Власти субъекта должны понимать, что если деньги на охрану лесов будут тратиться на иные цели, может быть введен в действие механизм передачи полномочий», – прокомментировал директор по природоохранной политике WWF Евгений Шварц.

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#природа #российская власть

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Александр Авдеев