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27апреля
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На замначальника амурского УФСИН завели уголовное дело

На замначальника амурского УФСИН завели уголовное дело
Фото: pasmi.ru

Амурские следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Амурской области Карена Аракеляна. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, Аракелян преступил закон в декабре 2015 года. Он, зная, что обязательства по поставке пищевой продукции для нужд амурского УФСИН по ранее заключенным госконтрактам не выполнены поставщиком, подписал заявки на оплату этих контрактов как исполненных.

В результате на счет поставщика из федерального бюджета были перечислены денежные средства в размере более 10 миллионов рублей, что «повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства», сообщает СУ СКР по области.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области, было возбуждено уголовное дело. В настоящее время Карен Аракелян находится под подпиской о невыезде. Следствием устанавливаются все обстоятельства преступления.

Просмотров всего: 2255

#закон #криминал #происшествия #финансы

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Nebo

    Nebo
    1 час назад

    Там начальник в теме и не только .

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    Туркам его отдать на перевоспитание

  • Алекs

    Алекs
    1 час назад

    Страшное дело, сегодня зам завтра зек.

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    а Федя то что, мимо,отделался легким испугом?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    За удобрения его уже простили?

  • Slon

    Slon
    1 час назад

    Декабрь месяц. Перечислил деньги чтоб их не потерять. Такая практика повсеместно в бюджетной сфере присутствует. В последствии все контракты исполняются.

    Хороший крючёк. Видимо мужика насильно уходят.

  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    55 минут назад

    Чушь... Многие бюджетники оплачивают счета авансом. И что в этом такого?

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    54 минуты назад

    Вот и в нерезиновой генерал-лейтенанта полиции на 22 года строгача, за создание ОПГ, пайку хавать отправили и ОПГ опогоненных с ним на немалые сроки.

    С чистыми руками, горячим сердцем и холодным разумом защитнички хозяйских кошельков пашут не покладая рук!

  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    52 минуты назад

    Не вижу в действиях данного сотрудника злого умысла. Поставщик исполнит свои обязательства и всё. Что здесь страшного?

  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    49 минут назад

    Никакого криминала здесь не вижу. Ну оплатили авансом госкнтракт. поставщик же не отказывается поставлять продукты. Даже если бы и отказался. Факт оплаты присутствует, можно привлечь поставщика через суд к ответственности. Короче не нужно наказывать мужика.

  • Леонидова

    Леонидова
    48 минут назад

    http://gulagu.net/profile/17/blog/6837.html

  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    47 минут назад

    Вот если бы он подделал документы, подтверждающие факт поставки продуктов, которого в реале не было. тогда да. Здесь мошенничеством бы попахивало. А так,я считаю что в действиях замначальника нет ничего криминального.

  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    45 минут назад

    Это бред какой то. многие бюджетники оплачивают авансом счета за тепло, электроэнергию. и что их тоже за это нужно привлекать?

  • Леонидова

    Леонидова
    45 минут назад

    sprawedliwost

    Вот если бы он подделал документы, подтверждающие факт поставки продуктов, которого в реале не было. тогда да. Здесь мошенничеством бы попахивало. А так,я считаю что в действиях замначальника нет ничего криминального.



    http://gulagu.net/profile/17/open_letters/6705.html конечно никакого криминала....

  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    28 минут назад

    Значит амур инфо не так преподнесло информацию по данной теме.

  • ММС

    ММС
    25 минут назад

    Да какой здесь состав преступления, он что положил эти деньги в карман себе или кто-то пострадал, обеднел от его действий, устроили показушник видимо время пришло играть в эти игры, такой на сегодня тренд или гос.заказ.

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