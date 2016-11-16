На замначальника амурского УФСИН завели уголовное дело

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Амурские следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Амурской области Карена Аракеляна. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, Аракелян преступил закон в декабре 2015 года. Он, зная, что обязательства по поставке пищевой продукции для нужд амурского УФСИН по ранее заключенным госконтрактам не выполнены поставщиком, подписал заявки на оплату этих контрактов как исполненных.

В результате на счет поставщика из федерального бюджета были перечислены денежные средства в размере более 10 миллионов рублей, что «повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства», сообщает СУ СКР по области.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области, было возбуждено уголовное дело. В настоящее время Карен Аракелян находится под подпиской о невыезде. Следствием устанавливаются все обстоятельства преступления.

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Александр Авдеев