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Концерт «Би-2» в Благовещенске имел оглушительный успех (фото, видео)

Концерт «Би-2» в Благовещенске имел оглушительный успех (фото, видео)

В среду, 26 апреля, в Благовещенске на сцене Grand Arena Ostrova выступила культовая российская рок-группа «Би-2». В зале случился переаншлаг: организаторы продали более 1600 билетов, были заняты все сидячие места, на танцполе также было не протолкнуться.

Как только Лева, Шура и музыканты показались на сцене, зал окатил их шквалом аплодисментов. Зрителям представили концертную программу «The Best of», куда вошли как горячо любимые поклонниками хиты, так и песни, которые не исполнялись на концертах уже 10 лет.

Выступление представляло собой большое шоу. Зрительские руки сливались в одно большое колыхавшееся море, которым дирижировал Лева. На огромном занавесе сзади мелькали изображения цветных человечков, световое шоу производили огромные софиты, развешанные наверху. Зал переливался цветами – синим, зеленым, оранжевым, фиолетовым. «Благовещенск! Спасибо, что пришли! Вы офигенные!», – кричал Лева, а зал в ответ ревел.

Для горожан прозвучали такие композиции, как «Последний герой», «Серебро», «Хипстер», «Мой рок-н-ролл» и другие. В конце вечера музыканты раздавали автографы и фотографировались с поклонниками.

Подробнее о том, как прошло выступление, читайте в рубрике «Культпросвет» Натальи Шлямовой на Амур.инфо.

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#концерты #культура #музыка #отдых

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