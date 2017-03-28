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27апреля
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Сегодня, 18:54 2

После жалобы юного благовещенца на избиение отцом начата доследственная проверка

После жалобы юного благовещенца на избиение отцом начата доследственная проверка
Фото: ria-m.tv

В Приамурье организована доследственная проверка после появления информации о юном жителе Благовещенска, которого избивает отец. Об этом сообщает СУ СКР по области.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало Амур.инфо, 27 апреля в одну из детских поликлиник Благовещенска прибежал маленький мальчик. Он рассказал, что его жгутом избивает отец. По имеющейся информации, на теле шестилетнего ребенка были видны следы побоев.

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#дети #закон #происшествия

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Комментарии
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  • Елена2

    Елена2
    3 часа назад

    Скотина , очередной неудачник , который повышает свою нулевую самооценку на слабых и беззащитных . Ещё окажется вообще какой нибудь отчим . Всегда удивляет позиция мамаши в этой ситуации , как можно смотреть на издевательства над собственным ребёнком , вообще за гранью моего понимания .

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    1 час назад

    как пацан то без отца жить то будет

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