Навигация на реках Амур и Зея откроется 29 апреля
В субботу, 29 апреля, в Приамурье откроется навигация маломерных судов на реках Амур, Зея и Селемджа, а также их притоках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.
25апреля была открыта навигация на реке Бурее и ее притоках. Движение маломерных судов на Бурейском водохранилище разрешат 17 мая, 20 мая – на Зейском водохранилище.
С начала периода навигации водоемы области будут ежедневно патрулировать инспекторы ГИМС.
Ведомство напоминает, что при управлении маломерным судном запрещается:
- передавать управление другому лицу без соответствующих на то документов, особенно детям;
- выходить в плавание в условиях ограниченной видимости, если маломерное судно не оборудовано предписанными сигнальными огнями;
- превышать установленные скорости движения, нарушать правила маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков;
- заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях пляжей, купален, других мест купания и массового отдыха населения на водных объектах;
- приближаться на водных мотоциклах (гидроциклах) к ограждению границ заплыва на пляжах и других организованных мест купания;
- выходить в плавание и перевозить людей в нетрезвом состоянии.
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