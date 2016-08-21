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27апреля
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Навигация на реках Амур и Зея откроется 29 апреля

Навигация на реках Амур и Зея откроется 29 апреля
Фото: 28.mchs.gov.ru

В субботу, 29 апреля, в Приамурье откроется навигация маломерных судов на реках Амур, Зея и Селемджа, а также их притоках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

25апреля была открыта навигация на реке Бурее и ее притоках. Движение маломерных судов на Бурейском водохранилище разрешат 17 мая, 20 мая – на Зейском водохранилище.

С начала периода навигации водоемы области будут ежедневно патрулировать инспекторы ГИМС.

Ведомство напоминает, что при управлении маломерным судном запрещается:

- передавать управление другому лицу без соответствующих на то документов, особенно детям;

- выходить в плавание в условиях ограниченной видимости, если маломерное судно не оборудовано предписанными сигнальными огнями;

- превышать установленные скорости движения, нарушать правила маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков;

- заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях пляжей, купален, других мест купания и массового отдыха населения на водных объектах;

- приближаться на водных мотоциклах (гидроциклах) к ограждению границ заплыва на пляжах и других организованных мест купания;

- выходить в плавание и перевозить людей в нетрезвом состоянии.

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#транспорт

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Gelo

    Gelo
    3 часа назад

    Значит пумы тоже припаркуют?

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