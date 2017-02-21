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27апреля
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Сегодня, 18:17 0

Самбист из Благовещенска примет участие в первенстве России

Благовещенский самбист Никита Титов примет участие в первенстве России, которое пройдет в Казани в июне этого года. Об этом сообщает министерство по физической культуре и спорту Амурской области.

Право на участие во всероссийских соревнованиях Никита Титов получил, став победителем первенства ДФО по самбо. В своей весовой категории до 71 килограмма спортсмен намного превзошел своих соперников. Воспитанник тренеров Виктора Курашова и Максима Магдыча провел четыре схватки и все завершил досрочными победами. В общей сложности в первенстве ДФО приняли участие более 200 самбистов.

Кроме того, в весовых категориях 46 килограммов и 71+ килограмм амурские самбисты Ярослав Ворончихин и Данил Гончарук стали обладателями серебряных медалей.

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