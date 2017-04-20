Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: День пожарной охраны и «АмурЭкспоФорум-2017»

28 апреля в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о Дне пожарной охраны, который празднуется 30 апреля. В гостях побывает ветеран пожарной охраны, бывший начальник Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, начальник отдела реагирования на ЧС Амурского центра ГЗ и ПБ Андрей Гребенюк. Ведущие утреннего эфира – Олег Никитин и Эльвира Оверченко.

Днем в студию «Эха» придет и. о. министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Екатерина Киреева. Она расскажет о предстоящей международной выставке «АмурЭкспоФорум-2017». Ведущие дневного эфира – Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Екатерина PL