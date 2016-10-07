Летом в России начнут выдавать электронные больничные

Фото: belinfonalog.ru

Летом в российских поликлиниках и больницах пациентам начнут выдавать электронные больничные листы. С июля россиянам больше не нужно будет ходить к своему участковому, чтобы закрыть больничный. Медики сами это сделают и отправят информацию работодателям и в Фонд социального страхования, пишет «Российская газета».

Законопроект о выдаче больничного листа в электронном виде получил одобрение Совета Федерации. Госдума приняла этот документ 14 апреля.

Введение электронного больничного не отменяет традиционные бумажные листы нетрудоспособности, но серьезно облегчает жизнь пациентов. По словам вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, электронная форма больничного листа уже хорошо себя зарекомендовала за время эксперимента в трех регионах: Москве, Астраханской и Белгородской областях.

Электронный больничный, пишет издание, хорош тем, что его невозможно подделать, взять и не сдать работодателю, потерять или испортить.

«Пациентам это дает экономию времени и нервов. Не нужно сидеть в очередях, достаточно просто позвонить врачу и сообщить, что выходишь на работу», – говорит директор института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» Лариса Попович.

Для закрытия больничного доктору достаточно войти в виртуальный кабинет и электронную карту больного и выбрать работу с листом нетрудоспособности. Там ему потребуется только поставить галочки, следуя инструкции, и закрепить все цифровой подписью. Причем это должна быть не обычная электронная подпись, а квалифицированная. После этого информация по защищенным от постороннего вмешательства каналам связи передается по месту работы пациента и в отделение Фонда социального страхования, за которым закреплен больной.

При этом все специалисты, которым доступна работа с электронными листами нетрудоспособности, смогут увидеть в больничном ФИО пациента, название медучреждения, номер и дату выдачи документа, период болезни, причину временной нетрудоспособности. А то, чем болел человек, останется для всех тайной: точный диагноз в электронном больничном не указывается.

ИА «Амур.инфо» обратилось в амурский минздрав, чтобы выяснить, каковы перспективы внедрения электронных больничных листов в Амурской области. Эти сведения информагентству обещали предоставить позже, 28 апреля.

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#здоровье #технологии

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Александр Авдеев