Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 17:28 0

Летом в России начнут выдавать электронные больничные

Летом в России начнут выдавать электронные больничные
Фото: belinfonalog.ru

Летом в российских поликлиниках и больницах пациентам начнут выдавать электронные больничные листы. С июля россиянам больше не нужно будет ходить к своему участковому, чтобы закрыть больничный. Медики сами это сделают и отправят информацию работодателям и в Фонд социального страхования, пишет «Российская газета».

Законопроект о выдаче больничного листа в электронном виде получил одобрение Совета Федерации. Госдума приняла этот документ 14 апреля.

Введение электронного больничного не отменяет традиционные бумажные листы нетрудоспособности, но серьезно облегчает жизнь пациентов. По словам вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, электронная форма больничного листа уже хорошо себя зарекомендовала за время эксперимента в трех регионах: Москве, Астраханской и Белгородской областях.

Электронный больничный, пишет издание, хорош тем, что его невозможно подделать, взять и не сдать работодателю, потерять или испортить.

«Пациентам это дает экономию времени и нервов. Не нужно сидеть в очередях, достаточно просто позвонить врачу и сообщить, что выходишь на работу», – говорит директор института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» Лариса Попович.

Для закрытия больничного доктору достаточно войти в виртуальный кабинет и электронную карту больного и выбрать работу с листом нетрудоспособности. Там ему потребуется только поставить галочки, следуя инструкции, и закрепить все цифровой подписью. Причем это должна быть не обычная электронная подпись, а квалифицированная. После этого информация по защищенным от постороннего вмешательства каналам связи передается по месту работы пациента и в отделение Фонда социального страхования, за которым закреплен больной.

При этом все специалисты, которым доступна работа с электронными листами нетрудоспособности, смогут увидеть в больничном ФИО пациента, название медучреждения, номер и дату выдачи документа, период болезни, причину временной нетрудоспособности. А то, чем болел человек, останется для всех тайной: точный диагноз в электронном больничном не указывается.

ИА «Амур.инфо» обратилось в амурский минздрав, чтобы выяснить, каковы перспективы внедрения электронных больничных листов в Амурской области. Эти сведения информагентству обещали предоставить позже, 28 апреля.

Просмотров всего: 105

#здоровье #технологии

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 10

В Благовещенске мальчик прибежал в поликлинику, жалуясь, что его избивает отец
Общество 12

В три раза больше амурчанок смогут сделать бесплатное ЭКО
Общество 1

Приезжие специалисты поделились с амурчанами опытом спортивной реабилитации детей-инвалидов
Общество

В благовещенском аэропорту теперь могут досматривать багаж более детально