Юрий Трутнев и Александр Козлов встретились с владельцами дальневосточных гектаров

Фото: amurobl.ru

Полпред ДФО Юрий Трутнев и губернатор Амурской области Александр Козлов посетили комитет по управлению имуществом Белогорского района и провели встречу с амурчанами в администрации. Они ответили на вопросы владельцев дальневосточных гектаров.

Амурчан интересовали вопросы господдержки начинающих фермеров, строительства инфраструктуры и льготного кредитования. В частности, они поинтересовались у руководителей возможностью получения грантов на развитие сельского хозяйства для работающих граждан.

В настоящее время в сфере сельского хозяйства грантовая поддержка оказывается начинающим фермерам на создание и развитие КФХ, на что уже выделено 30 миллионов рублей. Также гранты предусмотрены на развитие семейных животноводческих ферм, на эти цели выделено 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Для получения грантовой поддержки граждане не должны быть трудоустроены, и им необходимо иметь регистрацию в качестве предпринимателей.

«На областном уровне правительство региона внесет поправки в законодательство для получения мер господдержки. Мы будем выходить с инициативой, чтобы эти ограничения отсутствовали на федеральном уровне, новый законопроект по господдержке сейчас рассматривается», – сказал губернатор области.

За возможностью получения поддержки для развития рекреационной зоны к Юрию Трутневу обратился Геннадий Сергачев. Владелец дальневосточного гектара организует базу отдыха на территории села Васильевка Белогорского района.

«Возможно, стоит проработать вопрос кредитования в рамках освоения дальневосточного гектара. Отдельной программы по туризму нет. Возможно, и нужна такая программа. Подобные проекты реализуют многие граждане, в Камчатском крае таких – 80 %», – сказал Юрий Трутнев.

Помимо этого, в регионе активно применяются меры господдержки для улучшения жилищных условий.

Для улучшения жилищных условий в бюджете региона в этом году предусмотрено 27 миллионов рублей. Более 92 миллионов запланировано на выплаты семьям в рамках материнского капитала. Предусмотрены квоты на заготовку древесины для индивидуального жилищного строительства (до 300 кубометров древесины).

«Более того, сейчас прорабатывается возможность оказания такой меры поддержки, как строительство инфраструктуры. На сегодняшний день в области сформировались три территории, куда граждане подали более 50 заявлений. Две из них расположены в Благовещенском районе рядом с селами Новопетровка и Марково. Одна – в Ивановском районе рядом с селом Ивановка», – сказал министр имущественных отношений Сергей Ховрат.

Также в регионе начат опрос среди граждан, выбравших участки в Новопетровке, Марково и Ивановке, о перспективах освоения участков. Затем совместно с органами местного самоуправления будет решаться вопрос и о расширении территории населенных пунктов и наполнении вновь созданных территорий необходимой инфраструктурой.

Также зампред правительства и губернатор Приамурья посетили комитет по управлению имуществом Белогорского района, где непосредственно ведется работа по предоставлению в пользование земельных участков.

На базе комитета оборудован консультационный центр, оказывающий помощь по подаче заявлений на предоставление земель в безвозмездное пользование. В настоящее время площадь Белогорского района составляет 260 тысяч гектаров, из которых в безвозмездное пользование могут быть переданы 12 230 гектаров. Основная часть зоны, которая не может быть передана в пользование, приходится на земли, предоставленные в собственность и пользование сельскохозяйственным предприятиям. С начала действия закона о дальневосточном гектаре в уполномоченные органы на территории Белогорского района поступило 155 заявлений, по 14 из которых был дан отказ, еще 46 заявок аннулировали сами граждане.

В настоящий момент 35 земельных участков передано гражданам, еще 26 находятся на подписи у граждан, на рассмотрении – 34 заявления. Основные заявленные виды деятельности на дальневосточном гектаре – личное подсобное хозяйство и индивидуальное жилищное строительство (60 %).

«Амурская область занимает лидирующее место по доле предоставленных земельных участков в Дальневосточном федеральном округе (56 %). В целом по области с начала действия закона о дальневосточном гектаре на территории области поступило 5 071 заявление, из которых принято в работу 3 020. По состоянию на 27 апреля оформлено 1 882 договора безвозмездного пользования. По результатам проделанной работы на третьем этапе действия программы процент отказов составляет всего 7,2 % от общего числа заявок», – рассказал министр имущественных отношений Сергей Ховрат.

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Василий Кленин