Возле АмГу расположилась первая ступень ракеты «Союз 2А»

В рамках всероссийского молодежного фестиваля «Космофест – Восточный», который открылся в АмГУ, в одной из аудиторий учебного заведения сделали выставочный зал. В нем был представлен мобильный центр подготовки космонавтов. В частности, можно было опробовать тренажер стыковки пилотируемого космического корабля с МКС.

А на улице возле главного корпуса АмГУ разместили первую ступень ракеты «Союз 2А». Желающие могли внимательно рассмотреть её детали. Взглянуть можно было и на изобретения студентов.

«Если брать в общем манипулятор, то он позволяет что-то куда-то перемещать, позволяет заменять свои детали. То есть из него можно сделать неплохой 3D принтер. Также предполагается, что он будет использоваться в университетах для обучения роботостроению, робототехнике», – рассказал о своем изобретении студент факультета математики и информатики АмГУ Дмитрий Горюнов.

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Екатерина PL