Благовещенские школьники готовятся к финалу чемпионата по чтению вслух

Благовещенские школьники-подростки посоревнуются в чтении. Финал чемпионата по чтению вслух «Страница 17» состоится в пятницу, 28 апреля, в актовом зале Амурской областной библиотеки. Участникам предстоит в трёх турах читать русскую и зарубежную классику, стихи и прозу.

Изюминка «Страницы 17» в том, что текст конкурсант видит только в момент чтения, заранее подготовиться невозможно. Ведущим чемпионата по чтению вслух станет Алексей Воскобойников – финалист аналогичного чемпионата России среди взрослых.

«Участников около десяти. Но, если кто-то вдруг пропустил все наши анонсы и объявления, милости просим. Можно вскочить в уходящий поезд, победить, выиграть 10 килограммов лучших книг из советской, российской и зарубежной классики, можно за счёт организаторов поехать в Иркутск и там победить и показать всем, кто такие благовещенцы», – рассказал ведущий амурского этапа чемпионата России по чтению вслух «Страница 17» Алексей Воскобойников.

Победитель чемпионата в Благовещенске примет участие в общероссийском полуфинале, который состоится 20 мая 2017 года в Иркутске.

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Екатерина PL