Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 16:23 0

Благовещенские школьники готовятся к финалу чемпионата по чтению вслух

Благовещенские школьники-подростки посоревнуются в чтении. Финал чемпионата по чтению вслух «Страница 17» состоится в пятницу, 28 апреля, в актовом зале Амурской областной библиотеки. Участникам предстоит в трёх турах читать русскую и зарубежную классику, стихи и прозу.

Изюминка «Страницы 17» в том, что текст конкурсант видит только в момент чтения, заранее подготовиться невозможно. Ведущим чемпионата по чтению вслух станет Алексей Воскобойников – финалист аналогичного чемпионата России среди взрослых.

«Участников около десяти. Но, если кто-то вдруг пропустил все наши анонсы и объявления, милости просим. Можно вскочить в уходящий поезд, победить, выиграть 10 килограммов лучших книг из советской, российской и зарубежной классики, можно за счёт организаторов поехать в Иркутск и там победить и показать всем, кто такие благовещенцы», – рассказал ведущий амурского этапа чемпионата России по чтению вслух «Страница 17» Алексей Воскобойников.

Победитель чемпионата в Благовещенске примет участие в общероссийском полуфинале, который состоится 20 мая 2017 года в Иркутске.

Просмотров всего: 82

#дети #жизнь #конкурсы

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Хор «Детство» соберет деньги на памятник Белоглазову на благотворительном концерте

сегодня, 16:16
В России и мире

В США супруги, прожившие вместе 69 лет, умерли с разницей в 40 минут
Общество 5

Ситуацию с разрушением жилой многоэтажки в Тынде просят признать чрезвычайной
Происшествия 10

В Благовещенске мальчик прибежал в поликлинику, жалуясь, что его избивает отец