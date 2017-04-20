Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 16:16 0

Хор «Детство» соберет деньги на памятник Белоглазову на благотворительном концерте

Центральная детская школа искусств поможет собрать недостающие деньги на памятник основателю ансамбля «Ровесники» Вячеславу Белоглазову. Для этого хористы дадут благотворительный концерт. В пятницу вечером, 28 апреля, в концертном зале ЦДШИ прозвучит русская и зарубежная музыка, произведения современных композиторов.

Цена билета на концерт – 300 рублей. Собранные деньги хор перечислит ансамблю «Ровесники».

Как сообщалось ранее, мемориальную композицию памяти Белоглазова отливали на Каслинском заводе. Установили памятник в долг возле Центра эстетического воспитания. Комплекс обошелся почти в три миллиона рублей. Осталось собрать 750 тысяч.

Просмотров всего: 101

#жизнь #концерты

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Благовещенские школьники готовятся к финалу чемпионата по чтению вслух

сегодня, 16:23
В России и мире

В США супруги, прожившие вместе 69 лет, умерли с разницей в 40 минут
Общество 3

Ситуацию с разрушением жилой многоэтажки в Тынде просят признать чрезвычайной
Общество

Летчики-космонавты Олег Скрипочка и Александр Калери стали гостями «Космофеста – Восточный»