Хор «Детство» соберет деньги на памятник Белоглазову на благотворительном концерте
Центральная детская школа искусств поможет собрать недостающие деньги на памятник основателю ансамбля «Ровесники» Вячеславу Белоглазову. Для этого хористы дадут благотворительный концерт. В пятницу вечером, 28 апреля, в концертном зале ЦДШИ прозвучит русская и зарубежная музыка, произведения современных композиторов.
Цена билета на концерт – 300 рублей. Собранные деньги хор перечислит ансамблю «Ровесники».
Как сообщалось ранее, мемориальную композицию памяти Белоглазова отливали на Каслинском заводе. Установили памятник в долг возле Центра эстетического воспитания. Комплекс обошелся почти в три миллиона рублей. Осталось собрать 750 тысяч.
Просмотров всего: 101