Судья из Приамурья возглавил Арбитражный суд Камчатского края

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Судья из Амурской области Денис Курмачев возглавил Арбитражный суд Камчатского края. В четверг, 27 апреля, состоялось торжественное мероприятие, посвященное вступлению Курмачева в должность.

Денис Валерьевич был назначен председателем Арбитражного суда Камчатки указом Владимира Путина от 19 апреля. Для представления Курмачева в регион прибыли зампред Верховного суда РФ Олег Свириденко и председатель Арбитражного суда Дальневосточного округа Вячеслав Кресс. С назначением на должность амурчанина поздравил губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

«При исполнении обязанностей вам потребуется сочетание и профессионализма, и принципиальности, и, безусловно, дипломатии. Учитывая те кризисные явления, которые сегодня наблюдаются, вопросы экономики выходят на первый план. Я знаю, что количество судебных производств в работе Арбитражного суда растет. К вам обращаются представители бизнеса, муниципальной и государственной власти. Все они надеются на объективное судейское решение. Сегодня на Дальнем Востоке мы применяем новые механизмы и инструменты, которые правительство Российской Федерации дало нам для того, чтобы улучшить ситуацию в регионе. Инвестклимат и состояние деловой среды у нас на Камчатке зависят, в том числе, от принятия ваших решений и принятия решений вашими коллегами. Я хочу пожелать успехов в этой сложной и очень ответственной работе», – цитирует обращение Илюхина к Курмачеву пресс-служба правительства Камчатского края.

Денис Курмачев родился 29 декабря 1978 года в Благовещенске. В 1999 году с отличием окончил юридический факультет Московской академии предпринимательства при правительстве Москвы. В 2000 году окончил с отличием экономический факультет Дальневосточного государственного аграрного университета. С 1999 года работал в Арбитражном суде Амурской области сначала в должности ведущего специалиста, затем – судьи. В 2008 году был назначен председателем судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, Арбитражного суда Амурской области. С 2010 года входил в состав квалификационной коллегии судей Амурской области. В 2010 году ему был присвоен второй квалификационный класс судьи.

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Александр Авдеев