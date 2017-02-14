В США супруги, прожившие вместе 69 лет, умерли с разницей в 40 минут

Фото: dailyherald.com

В США супруги Ваткин из пригорода Чикаго, прожившие вместе 69 лет, ушли из жизни, держась за руки, с разницей в 40 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.

Тереза Ваткин скончалась в субботу, 22 апреля, в 00.10 по местному времени, её любящий муж Исаак пережил свою супругу всего на 40 минут. Как рассказала их дочь Клера Гесклин, её отец перестал дышать в тот момент, когда родственники разъединили их руки. Сын Лео добавил, что отец «никогда ничего не хотел делать отдельно» от супруги.

Совместные похороны Терезы и Исаака Ваткин прошли в понедельник, 24 апреля. «Любовь родителей была настолько сильной, что они просто не смогли жить друг без друга», – сказала в ходе мемориальной службы их дочь.

Похожий случай произошел двумя годами ранее в Калифорнии, где в один день скончались супруги, прожившие в браке 67 лет. 89-летняя Вайолет Хартвиг умерла спустя пять часов после смерти своего мужа – 90-летнего Флойда.

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#жизнь #США

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Алексей Воскобойников