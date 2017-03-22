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Сегодня, 15:40 7

Вандалы оставили поселок Магдагачи без телевидения

Вандалы оставили поселок Магдагачи без телевидения
Фото: masterok.livejournal.com

В поселке Магдагачи ночью несколько несовершеннолетних вандалов проникли на территорию филиала Амурского ОРТПЦ, залезли на телевышку и сломали аппаратуру. В результате более чем на 14 часов жители райцентра остались без теле- и радиовещания. Подростки причинили вред на сумму около двух миллионов рублей, сообщает газета «Вперед».

Происшествие случилось 15 апреля. Около двух часов ночи четверо подростков пробрались к мачте и залезли на высоту примерно 15 метров. Там они сняли два прожектора, разбили камеру наружного видеонаблюдения, вывернули узел крепления облучателя. В результате в 2 часа 20 минут прекратилось теле- и радиовещание в поселке Магдагачи. Восстановить работу объекта специалисты филиала Амурского ОРТПЦ смогли только около 16:30.

По факту проникновения на государственный объект связи проводится доследственная проверка.

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#криминал #происшествия #связь #СМИ

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    2 часа назад

    Так,но сегодня же 27 апреля

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Интересно знать, а с этими вандалами малолетними сейчас, как, все нормально? Еще кажется в советское время один курсант в Благовещенске водрузил на телевышку как то флаг, так получил сильнейшее облучение волнами вот только не знаю сколько он после этого прожил. Пусть эти малолетки и не залезли до вершины, но в районе аппаратуры этой башни были, а значит определенную дозу облучения получили.

  • Br35

    Br35
    1 час назад

    ТЕЛЕНЯНЮ НУЖНО ОСТАНОВИТЬ! [Кабельщик.Джим_керри.jpg]

  • Бисяй

    Бисяй
    1 час назад

    Интересно знать кто вообще отвечает за охрану подобных обьектов от представителей подрастающего поколения...там аппаратуры на миллионы...неужто беспризорное все

  • Br35

    Br35
    1 час назад

    >Интересно знать кто вообще отвечает за охрану подобных обьектов

    Наверное, дичайшее электромагнитное поле, которое провоцирует рак клеток организма.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    57 минут назад

    ММС

    Интересно знать, а с этими вандалами малолетними сейчас, как, все нормально? Еще кажется в советское время один курсант в Благовещенске водрузил на телевышку как то флаг, так получил сильнейшее облучение волнами вот только не знаю сколько он после этого прожил. Пусть эти малолетки и не залезли до вершины, но в районе аппаратуры этой башни были, а значит определенную дозу облучения получили.



    Мощность современных цифровых передатчиков в разы меньше старых аналоговых,тем более мощность ТВ передатчиков масштаба "гачей" изначально намного меньше Благовещенского ОРТПЦ. Но все равно копошиться в радиусе действия их "мертвой зоны" не кому не советую.

  • ММС

    ММС
    45 минут назад

    КВЖД наса а не васа

    ММС

    Интересно знать, а с этими вандалами малолетними сейчас, как, все нормально? Еще кажется в советское время один курсант в Благовещенске водрузил на телевышку как то флаг, так получил сильнейшее облучение волнами вот только не знаю сколько он после этого прожил. Пусть эти малолетки и не залезли до вершины, но в районе аппаратуры этой башни были, а значит определенную дозу облучения получили.



    Мощность современных цифровых передатчиков в разы меньше старых аналоговых,тем более мощность ТВ передатчиков масштаба "гачей" изначально намного меньше Благовещенского ОРТПЦ. Но все равно копошиться в радиусе действия их "мертвой зоны" не кому не советую.



    В любом случае "занятие это" не безопасное, тем более практически до них никто на себе не испытывал.

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