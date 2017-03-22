Вандалы оставили поселок Магдагачи без телевидения

Фото: masterok.livejournal.com

В поселке Магдагачи ночью несколько несовершеннолетних вандалов проникли на территорию филиала Амурского ОРТПЦ, залезли на телевышку и сломали аппаратуру. В результате более чем на 14 часов жители райцентра остались без теле- и радиовещания. Подростки причинили вред на сумму около двух миллионов рублей, сообщает газета «Вперед».

Происшествие случилось 15 апреля. Около двух часов ночи четверо подростков пробрались к мачте и залезли на высоту примерно 15 метров. Там они сняли два прожектора, разбили камеру наружного видеонаблюдения, вывернули узел крепления облучателя. В результате в 2 часа 20 минут прекратилось теле- и радиовещание в поселке Магдагачи. Восстановить работу объекта специалисты филиала Амурского ОРТПЦ смогли только около 16:30.

По факту проникновения на государственный объект связи проводится доследственная проверка.

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#криминал #происшествия #связь #СМИ

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Василий Кленин