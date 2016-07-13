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27апреля
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Ситуацию с разрушением жилой многоэтажки в Тынде просят признать чрезвычайной

Ситуацию с разрушением жилой многоэтажки в Тынде просят признать чрезвычайной
газета "Телепорт"

Управляющая компания просит признать ситуацию с жилой многоэтажкой в Тынде чрезвычайной. С таким предложением коммунальщики обратились в городскую администрацию. Дом разрушается на глазах. Ситуацию усугубляют талые воды.

Локальную чрезвычайную ситуацию по дому № 43 на улице Верхне-Набережной в северной столице уже объявляли. После этого удалось устранить неполадки с системой канализации. Но главный вопрос – о разрушающемся фундаменте – остался открытым, сообщает газета «Телепорт».

Сегодня фасад дома удерживает натянутая металлическая сетка. Обвалиться может вход в подвал. Железобетонную пристройку корежит из-за постоянного движения грунтов. Руководитель управляющей компании считает, что это опасно как для жителей дома, которые могут оказаться вблизи подвала, так и для сотрудников, обслуживающих дом. «Их просто может завалить», – считает руководитель компании «Наш Дом».

Поэтому управляющая компания приняла решение демонтировать пристройку. Заказчик объекта – ГКУ «Строитель» – не возразил против демонтажа. Но строительные компании за работы не берутся. Строители считают, что это может привести к обрушению фасада дома. Жильцы остаются заложниками ситуации. Пристройка аварийная, но ее снос может привести к более серьезным нарушениям. Оттаивание грунтов ускоряет разрушение.

Высотку по улице Верхне-Набережной сдали в 2012 году. Подрядчиком выступила компания «Буреягэсстрой». Уже через год возникли проблемы с обшивкой и канализацией. Сейчас высотка разрушается на глазах, уверяют жильцы. Они уже не раз обращались к властям и в СМИ. Тревогу забили летом прошлого года, когда из-под дома начала в буквальном смысле уходить земля. Видео о доме, в котором приходится жить, тындинцы отправили в программу «Мобильный репортер» на канале «Россия 24». Так историю тындинской высотки узнала все страна.

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#жизнь #Тында

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Комментарии
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  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    "Высотка" из говна и палок. Долепили долгострой и удивляются, почему из исходного материала не получилась конфетка...

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    2012 года---первый подснежник,не удивлюсь,что ещё появится,это вам не хрущёвки,а новостройки....

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Ну признают ситуацию чрезвычайной, и что? Жильцам то что делать? Или им администрация новые квартиры даст?

  • vertex

    vertex
    48 минут назад

    Доуправлялась управляйка, когда принимала видела, что можно бабло стричь и ничего не делать, потому как можно свалить потом. Жильцы наверное исправно платили. Удобно жкхашники присосались ...

    Ну а за примерами, далеко ходить не нужно.

    https://rg.ru/2017/04/25/reg-pfo/vlasti-kungura-poprosili-zhitelej-avarijnyh-domov-samim-iskat-zhile.html

    Спасайся, кто может.

    Власти Кунгура попросили жителей аварийных домов самим искать безопасное жилье.

    Тысячи жителей города Кунгур в Пермском крае были ошарашены, увидев на дверях подъездов объявление "В связи с признанием дома аварийным, в целях обеспечения безопасности, а также сохранения жизни и здоровья, просим принять меры к отселению из жилых помещений, о чем уведомить Управление городского хозяйства". "А куда нам ехать? - Недоумевает Елена Тарасова. - На зеленую полянку? Со всей семьей и имуществом?"

  • Br35

    Br35
    38 минут назад

    Ваще наверн можно Тынду сравнять с землёй единовременно. Я разрешаю.

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