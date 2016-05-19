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Защита Александра Мигули обратится в Европейский суд по правам человека

Защита Александра Мигули обратится в Европейский суд по правам человека

Адвокаты бывшего мэра Благовещенска Александра Мигули, которого на днях перевели в колонию, будут обращаться в Европейский суд по правам человека. Об этом ИА «Амур.инфо» 27 апреля рассказали его защитники Дмитрий Шерстнев и Марина Киноян.

Ранее сообщалось, что Александра Мигулю приговорили к 9 годам лишения свободы, затем срок заключения был снижен до 7 лет. Решение о семилетнем заключении адвокаты экс-мэра собирались обжаловать в суде кассационной инстанции. Дмитрий Шерстнев и Марина Киноян уточнили, что жалоба туда уже готова. 27 апреля ее согласовали в исправительной колонии № 8, где сейчас находится Мигуля. В ближайшее время она будет направлена по назначению.

Что касается жалобы в Европейский суд по правам человека, то она готовится «совместно с юристами города Москвы с поддержкой Навального» и сейчас находится в стадии согласования. Кроме того, несколько жалоб направили в Конституционный суд РФ.

«Мы виделись сегодня с Александром Анатольевичем. Настроение у него нормальное, боевое. Настроен бороться дальше, духом не падает. Мы считаем, что при производстве по делу были допущены грубейшие нарушения уголовно-процессуального закона. На это и будем ссылаться. И виновность все-таки не нашла своего подтверждения, по мнению стороны защиты», – сказал Дмитрий Шерстнев.

В качестве примера он рассказал, что при рассмотрении дела судом первой инстанции адвокатам не давали встречаться с Александром Мигулей наедине. Защитники были вынуждены видеться с подсудимым в зале судебного заседания в присутствии работников конвойной службы.

Пока Александр Мигуля находится в колонии «на карантине», в отдельном блоке, где его инструктируют и знакомят с условиями отбытия наказания. Также ему выдадут спецодежду.

В каких именно условиях будет содержаться бывший чиновник, пока неизвестно. Колония № 8 относится к исправительным учреждениям общего режима. По словам адвокатов, это своего рода общежитие. Люди здесь работают, будет работать и Александр Анатольевич.

«Мы бы хотели, чтобы суд кассационной инстанции более тщательно изучил материалы уголовного дела. Чтобы не поверхностно рассмотрели наши жалобы, а вникли в суть дела, увидели те доводы, которые приводит сторона защиты», – сказала Марина Киноян.

Экс-мэр Благовещенска осужден по части 2 статьи 286 «Превышение полномочий», пункту «б» части 2 статьи 285.1 «Расходование бюджетных средств должностным лицом» и части 2 статьи 285 «Использование служебных полномочий вопреки интересам службы».

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#закон #суды

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Комментарии
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  • Br35

    Br35
    1 час назад

    Надо кароч чтобы перед выборами мэра или губернатора материализовался чел, представляющий интересы Мигули. И тогда начнется ЖАРА.

  • Br35

    Br35
    1 час назад

    Ибо СМИ создали мученника, а мученники приравниваются к святым. Канонизированный СМИ святой. Это сила, которую создала сама РПЦ.

  • Техосмотр

    Техосмотр
    1 час назад

    Вот нынешняя городская власть нихрена не делает, зато и нарушений никаких...

    Дороги еще Мигуля делал, освещал город, здания в порядок приводились. Сейчас ямы пеком засыпали, на дряхлые дома банеры повесили и все, нет части 2 статьи 286 «Превышение полномочий», пункту «б» части 2 статьи 285.1 «Расходование бюджетных средств должностным лицом» и части 2 статьи 285 «Использование служебных полномочий вопреки интересам службы».

  • Br35

    Br35
    1 час назад

    Техосмотр, нельзя сделать все и сразу, особенно кгда у тебя сто друзей, которые не одобряют твои благородные порывы, и все хотят по откатику в карман, потмоу что тру мужики и за 18к повесятся так жить. Нынешнее руководство весьма отзывчивое и делает город лучше, но по мере своих ограниченных возможностей. Дороги в рашке очень больная тема, потому что слепить квартал долговечной суперпрочной дороги в климате от -100500 до +100500 градусов по фаренгейту - это писец как дорого. И постоянно мешают корумпированные друзья, которым если не угодить, разделишь судьбу "Фигули" (прим.: из роликов девяностых).

  • Br35

    Br35
    1 час назад

    Кстати насчет европейских судов. Наверное близится день, когда настоящий человек достанет до красной кнопки. Человек, который грезит о будущем человечества, который поймет, что будущее человечества не в социуме, а в выживании вида. Который реально сможет поставить мир перед выбором или апокалипсис или будущее.

  • titan28

    titan28
    10 минут назад

    Да да, а к примеру Колесов, назначенный самим, прямо ни разу не превышал полномочия и не расходовал бюджетные средства, да да

  • вячеславович

    вячеславович
    10 минут назад

    Скотина,базарило этот мигуля !! Идёт замыл мозгов его субботниками и наведением гламура с марафетом города. А как он пивзавод закатал китаёзам кто-нить вспомнил??. И ещё-В начале своего первого пришествия в 2004 году наобещал целый вагон работы одному из МП..Через год лажа-крутое пике с банкротством конторы и это "хороший " блин мэр?

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