Защита Александра Мигули обратится в Европейский суд по правам человека

Адвокаты бывшего мэра Благовещенска Александра Мигули, которого на днях перевели в колонию, будут обращаться в Европейский суд по правам человека. Об этом ИА «Амур.инфо» 27 апреля рассказали его защитники Дмитрий Шерстнев и Марина Киноян.

Ранее сообщалось, что Александра Мигулю приговорили к 9 годам лишения свободы, затем срок заключения был снижен до 7 лет. Решение о семилетнем заключении адвокаты экс-мэра собирались обжаловать в суде кассационной инстанции. Дмитрий Шерстнев и Марина Киноян уточнили, что жалоба туда уже готова. 27 апреля ее согласовали в исправительной колонии № 8, где сейчас находится Мигуля. В ближайшее время она будет направлена по назначению.

Что касается жалобы в Европейский суд по правам человека, то она готовится «совместно с юристами города Москвы с поддержкой Навального» и сейчас находится в стадии согласования. Кроме того, несколько жалоб направили в Конституционный суд РФ.

«Мы виделись сегодня с Александром Анатольевичем. Настроение у него нормальное, боевое. Настроен бороться дальше, духом не падает. Мы считаем, что при производстве по делу были допущены грубейшие нарушения уголовно-процессуального закона. На это и будем ссылаться. И виновность все-таки не нашла своего подтверждения, по мнению стороны защиты», – сказал Дмитрий Шерстнев.

В качестве примера он рассказал, что при рассмотрении дела судом первой инстанции адвокатам не давали встречаться с Александром Мигулей наедине. Защитники были вынуждены видеться с подсудимым в зале судебного заседания в присутствии работников конвойной службы.

Пока Александр Мигуля находится в колонии «на карантине», в отдельном блоке, где его инструктируют и знакомят с условиями отбытия наказания. Также ему выдадут спецодежду.

В каких именно условиях будет содержаться бывший чиновник, пока неизвестно. Колония № 8 относится к исправительным учреждениям общего режима. По словам адвокатов, это своего рода общежитие. Люди здесь работают, будет работать и Александр Анатольевич.

«Мы бы хотели, чтобы суд кассационной инстанции более тщательно изучил материалы уголовного дела. Чтобы не поверхностно рассмотрели наши жалобы, а вникли в суть дела, увидели те доводы, которые приводит сторона защиты», – сказала Марина Киноян.

Экс-мэр Благовещенска осужден по части 2 статьи 286 «Превышение полномочий», пункту «б» части 2 статьи 285.1 «Расходование бюджетных средств должностным лицом» и части 2 статьи 285 «Использование служебных полномочий вопреки интересам службы».

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Александр Авдеев