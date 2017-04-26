В Благовещенске мальчик прибежал в поликлинику, жалуясь, что его избивает отец

Фото: ria-m.tv

Как стало известно ИА «Амур.инфо», в четверг, 27 апреля, в одну из детских поликлиник Благовещенска прибежал маленький мальчик. Он сказал, что его жгутом избивает отец. По имеющейся информации, на теле шестилетнего ребенка были видны следы побоев. Около двух часов он находился в поликлинике, но родители так и не объявились.

В пресс-службе полиции города Благовещенска подтвердили, что в четверг поступило сообщение от сотрудников одной из городских поликлиник о том, что к ним пришел мальчик. На место выехали сотрудники полиции, обстоятельства выясняются.

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Василий Кленин