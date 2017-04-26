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Сегодня, 15:02 10

В Благовещенске мальчик прибежал в поликлинику, жалуясь, что его избивает отец

В Благовещенске мальчик прибежал в поликлинику, жалуясь, что его избивает отец
Фото: ria-m.tv

Как стало известно ИА «Амур.инфо», в четверг, 27 апреля, в одну из детских поликлиник Благовещенска прибежал маленький мальчик. Он сказал, что его жгутом избивает отец. По имеющейся информации, на теле шестилетнего ребенка были видны следы побоев. Около двух часов он находился в поликлинике, но родители так и не объявились.

В пресс-службе полиции города Благовещенска подтвердили, что в четверг поступило сообщение от сотрудников одной из городских поликлиник о том, что к ним пришел мальчик. На место выехали сотрудники полиции, обстоятельства выясняются.

Просмотров всего: 2809

#дети #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Морской человек

    Морской человек
    1 час назад

    Такого папашу на дыбу одеть надо. С ума что ли посходили? Детей нельзя трогать! Ребенок - это же ты сам, твоя кровинушка!

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Что за времена? Личиниусы чуть что - приучены стучать и жаловаться. Ну, лишат родителей прав, и будет ему легче жить в детдоме?

    Слишком много воли дали. Родители в полном праве делать со своими детьми всё, что нужно для воспитания. Это сейчас, гнилые законы и различные либерасты не дают спокойно существовать обычным семьям.

  • Br35

    Br35
    1 час назад

    Батя не тру.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Мальчика не Павлик случаем кличут?

  • Br35

    Br35
    1 час назад

    Клаус Хайда, любой БАТЯЮ который бьет личинуса - не тру батя. Тру батя - посланник небес, призванный показать путь святой силы и превозмогания, добродетели и сострадания. Батя - это БОГ. Батя должен научить тебя любви и пониманию, а в то же время показать, как надо давать люлей злым чувакам, которые не понимают ничего кроме языка кулаков и боли. Если твой батя даёт люлей тебе, а не злым чувакам, то это ваще КОСЯК! Блин!

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Br35

    Клаус Хайда, любой БАТЯЮ который бьет личинуса - не тру батя. Тру батя - посланник небес, призванный показать путь святой силы и превозмогания, добродетели и сострадания. Батя - это БОГ. Батя должен научить тебя любви и пониманию, а в то же время показать, как надо давать люлей злым чувакам, которые не понимают ничего кроме языка кулаков и боли. Если твой батя даёт люлей тебе, а не злым чувакам, то это ваще КОСЯК! Блин!



    В какой секте состоите?

    И для современных личинок не только необходимо, но даже обязательно периодическое вливание "разума". Для профилактики борьбы с разбалованностью и вседозволенностью.

  • aligator2

    aligator2
    1 час назад

    Клаусу Хайда бедолаге во всех сферах жизни либерасты жить не дают. Хоть нужду то нормально справляешь, никто не мешает? А меня вот отец ни разу не тронул и я ни старшего. ни младшего никогда не бил, максимум голос повышал. И не надо всё переваливать с больной головы на здоровую.И ребёнок не просто так убежал, маленькие дети непосредственны и продуманами не являются.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    зачем бить ребенка?..

  • мама дочки и сыночка

    мама дочки и сыночка
    15 минут назад

    Клаус ...как его там.

    А ты прикинь, что дите, папаша алкаш избивает ежедневно за косой взгляд, а пацанчику тг всего 6 лет, мал еще, что бы права свои знать и на подзатыльники бежать жаловаться. Поэтому лучше промолчать, умнее покажешься.

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    31 секунда назад

    У Клауса опять обострение. Весна....

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