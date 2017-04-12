На ремонт дороги от Ивановки до Панино потратят почти 85 миллионов рублей

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В этом году в Амурской области отремонтируют автодорогу регионального значения Ивановка – Варваровка – Панино. Стоимость работ составит 84,89 миллиона рублей. Общая протяженность дороги – 76 километров. При этом не отвечает нормативным требованиям 27 километров пути, или 38 %.

«Автомобильная дорога регионального значения Ивановка – Варваровка – Панино играет значительную роль в экономике области, входит в опорную сеть автомобильных дорог регионального значения Ивановского района, соединяя между собой два района области – Ивановский и Октябрьский. По ней осуществляется транспортировка сельскохозяйственных грузов и доставка угля с угольного разреза Ерковецкий в Ивановский, Благовещенский, Октябрьский и Ромненский районы», – рассказал министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.

Учитывая многочисленные обращения жителей села Варваровка к губернатору Приамурья в его рабочих поездках, с 2015 года на этой автодороге в рамках выделенных из областного бюджета средств, планомерно ведутся работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Это позволило ликвидировать значительное число ям на старом покрытии.

«В 2017 году подрядной организацией ООО "Магистраль" будут продолжены работы по восстановлению основания автомобильной дороги Ивановка – Варваровка – Панино. А к концу года планируется восстановить дорожную одежду с устройством нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на протяжении 5 километров на участке с 12 по 42 километр в районе сел Большеозёрка, Вишнёвка и Анновка.

В августе 2017 года запланировано окончание работ по устройству 2,1 километра участка дороги, проходящего по населенному пункту села Ивановка, асфальтобетонным покрытием из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Работы будут проводиться подрядной организацией АО "ДЭП № 197"», – рассказал начальник ГКУ «Амурупрадор» Александр Селин.

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#областная власть #строительство #транспорт

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Екатерина PL