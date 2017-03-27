Каратисты Благовещенска провели тренировку в память об основателе стиля киокусинкай карате

В среду, 26 апреля, каратисты Благовещенска вместе со киокушиновцами всего мира провели памятную тренировку в честь мастера боевых искусств, создателя стиля киокусинкай карате Масутацу Оямы. Занятие с участием и начинающих, и титулованных спортсменов прошло на свежем воздухе, на футбольном поле.

Спортсмены благовещенской городской организации «Киокусинкай карате» почтили честь великого мастера. Каждый участник сначала совершал ритуал возле постамента Масутацу Ояме, многие по российской традиции клали рядом веточки вербы.

После этого спортсмены приняли участие в традиционной часовой тренировке. В одних рядах стояли самые юные ученики и мастера карате – обладатели черных поясов.

По окончании тренировки шихан Анатолий Фесенко поблагодарил родителей за поддержку и пожелал всем участникам удачи в освоении боевого искусства киокусинкай.

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Василий Кленин