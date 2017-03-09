Вывезли за город и начали угрожать: оперативники раскрыли разбой

Фото: kommersant.ru

Амурские полицейские задержали двух подозреваемых в разбойном нападении. Угрожая благовещенцу, они похитили у него телефон и 200 тысяч рублей.

Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что неизвестные похитили у него с банковской карты 200 тысяч рублей и сотовый телефон. Жертву злоумышленники увидели в одном из городских кафе. Двое мужчин предложили ему выйти на улицу, а потом насильно посадили в свой автомобиль и вывезли за город. Опасаясь за жизнь, молодой человек назвал пин-код от банковской карты. Получив информацию, похитители оставили благовещенца и уехали.

По факту разбоя в амурской полиции возбудили уголовное дело. Установить автомобиль, на котором пострадавшего увезли, удалось по записям с камер наружного наблюдения. Мужчин задержали: один из них заключён под стражу, другой находится под подпиской о невыезде.

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#происшествия

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Нино Кохреидзе