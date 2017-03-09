Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 14:34 10

Вывезли за город и начали угрожать: оперативники раскрыли разбой

Вывезли за город и начали угрожать: оперативники раскрыли разбой
Фото: kommersant.ru

Амурские полицейские задержали двух подозреваемых в разбойном нападении. Угрожая благовещенцу, они похитили у него телефон и 200 тысяч рублей.

Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что неизвестные похитили у него с банковской карты 200 тысяч рублей и сотовый телефон. Жертву злоумышленники увидели в одном из городских кафе. Двое мужчин предложили ему выйти на улицу, а потом насильно посадили в свой автомобиль и вывезли за город. Опасаясь за жизнь, молодой человек назвал пин-код от банковской карты. Получив информацию, похитители оставили благовещенца и уехали.

По факту разбоя в амурской полиции возбудили уголовное дело. Установить автомобиль, на котором пострадавшего увезли, удалось по записям с камер наружного наблюдения. Мужчин задержали: один из них заключён под стражу, другой находится под подпиской о невыезде.

Просмотров всего: 1750

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    3 часа назад

    Все таки план злодеев был гениален, на своём автомобиле, да ещё с банкомата деньги сняли, красавцы. Телефон опять же забрали.

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    два дебила это сила, щас в каждом кафе,а в центральной части города так и на каждом перекрестке камеры висят )))

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    нефиг по кафешкам шариться :)

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Видимо "Крестный отец" накануне посмотрели и решили попробовать.

  • Морской человек

    Морской человек
    1 час назад

    Не может ли быть так, что «потерпевший» должен этим двум около 1 млн? И они теперь по-своему решили возвращать деньги?

  • Морской человек

    Морской человек
    1 час назад

    А опера - молодцы! Это настоящие трудяги! Респект им.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Видимо "грабители" не поделились. И их так быстро "нашли".

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Морской человекА опера - молодцы! Это настоящие трудяги! Респект им.


    Спорим они не устали, в этом конкретном случае)))))).

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Почему второго под стражу не посадили ,ведь действовали в разбое вдвоём,зачем оставили на воле разбойника.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    архивнаяПочему второго под стражу не посадили ,ведь действовали в разбое вдвоём,зачем оставили на воле разбойника.


    Лучше иметь подозреваемого и железного свидетеля, чем двух подозреваемых. В этом конкретном случае два подозреваемых, но один "основной", я так полагаю.

Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 7

Вандалы оставили поселок Магдагачи без телевидения
Происшествия 10

В Благовещенске мальчик прибежал в поликлинику, жалуясь, что его избивает отец
Происшествия

В Благовещенске водитель ПАЗа сбил девушку
В России и мире

Ан-26 аварийно сел в Хабаровске из-за трещины в стекле кабины