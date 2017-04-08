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27апреля
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Летчики-космонавты Олег Скрипочка и Александр Калери стали гостями «Космофеста – Восточный»

Летчики-космонавты Олег Скрипочка и Александр Калери стали гостями «Космофеста – Восточный»
Фото: Министерство образования и науки Амурской области

В Приамурье стартовал всероссийский молодежный фестиваль «Космофест – Восточный». На открытии в АмГУ выступили Герои России, летчики-космонавты Олег Скрипочка и Александр Калери.

«Космофест» в Приамурье проводится в третий раз. В этом году гостей фестиваля приветствовали представители госкорпорации «Роскосмос», Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, Федерального агентства по делам молодежи, Росдетцентра.

«Очень знаково, что уже третий год подряд мы собираемся в рамках данного фестиваля именно здесь, – отметил директор департамента кадровой и социальной политики госкорпорации "Роскосмос" Владимир Матвейчук. – "Космофест – Восточный" – это планомерное мероприятие и целенаправленная работа по привлечению молодежи в космонавтику и пропаганде космической отрасли. Хочу сказать, что фестиваль дает свои результаты. На сегодняшний день в нашей корпорации трудятся 28 % молодых специалистов в возрасте до 30 лет. И это очень хороший показатель. Мы придаем таким мероприятиям огромное значение и сегодня желаем вам всем хорошо поработать, поучаствовать в интересных секциях и получить побольше новых знаний».

В космическом фестивале участвуют около 600 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Биробиджана, а также из Вологодской и Амурской областей, Якутии, Сахалина и Забайкальского края. Большинство участников – студенты и школьники. 28 апреля фестиваль пройдет в ЗАТО Циолковский и на космодроме Восточный.

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#вузы #жизнь #космос

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