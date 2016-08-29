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27апреля
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Сегодня, 14:01 0

Сергей Шнуров запишет альбом песен для детей

Сергей Шнуров запишет альбом песен для детей
Фото: v.img.com.ua

Лидер известной музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров планирует в ближайшее время записать альбом детских песен. Об этом рассказал сам музыкант на пресс-конференции, передаёт РИА Новости.

«Мы откатаем двадцатилетие группы, и я сяду с новыми идеями – врублюсь в написание детского альбома в следующем году», – сказал он журналистам в среду, 26 апреля.

Опыт в создании материала для детской аудитории у Шнурова уже имеется: в прошлом году он написал и исполнил композицию для программы «С добрым утром, малыши». Именно тогда лидер «Ленинграда» впервые задумался о том, чтобы плотно поработать в этом направлении. «В принципе, я всегда писал песни для детей, только уже больших и пьяных», – шутил музыкант.

В этом году группировка «Ленинград» отмечает двадцатилетний юбилей, в честь этого знаменательного события музыканты дадут летом в Москве большой концерт.

Музыкант вспомнил, что его «крещение как вокалиста» произошло именно в Москве в 1998 году, когда группа приехала на концерт в ДК Горбунова без бывшего тогда солистом Игоря Вдовина, и басисту Шнурову пришлось выйти к микрофону самому.

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#дети #музыка

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