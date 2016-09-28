Билеты на конкурсные полнометражные фильмы «Амурской осени–2017» будут бесплатными

Фото: sxodim.com

Билеты на показы конкурсных полнометражных игровых фильмов в рамках фестиваля кино и театра «Амурская осень» в этом году будут бесплатными. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказала исполнительный директор фестиваля Ольга Смирнова.

«В честь 15-летия фестиваля билеты на конкурсные полнометражные игровые фильмы, которых планируется в программе 12, будут бесплатными. Билеты будут распространяться в дни показов каждого из фильмов. Это нужно для того, чтобы нам была понятна картина наполняемости зала, для того, чтобы не было такого, что кто-то пришел и взял себе пачку билетов заранее», – говорит Ольга Смирнова.

Показы конкурсных полнометражных фильмов будут проходить в Амурском областном доме народного творчества. Каждый день – по два фильма – в 18:00 и 20:00. С 10:00 до 16:00 горожане смогут обращаться в специальную кассу для того, чтобы получить бесплатный билет на фильм, демонстрируемый в этот день.

Зал в АОДНТ, где запланированы показы, рассчитан на 350 мест. 320 из них смогут занять по бесплатным билетам горожане, поскольку два ряда выделят участникам конкурса.

Ольга Смирнова отметила, что, если все пройдет хорошо, бесплатные билеты будут распространять и на последующих фестивалях.

Как сообщало Амур.инфо, в этом году «Амурская осень» пройдет с 16 по 24 сентября. Звездных дорожек проведут две – первая состоится на площади Ленина, вторая – в ТРЦ «Острова».

Темы, на которых основываются организаторы фестиваля в этом году, – Год экологии в России, 220 лет со дня рождения святителя Иннокентия, а также 15-летие самого фестиваля.

В этом году в областной столице обустроят специальный шатер, где зрители смогут задать звездам фестиваля любые вопросы.

Известно, что участниками фестиваля будут актеры Дмитрий Дюжев и Ольга Остроумова, а также известный телеведущий и актер Леонид Якубович.

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#Амурская осень #кино #культура #отдых

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Александр Авдеев