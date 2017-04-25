В апреле дожди помогают амурчанам бороться с пожарами

Фото: www.meteovesti.ru

Апрель в Приамурье синоптики уже характеризуют как избыточно влажный, осадки перекрывают месячную норму в 1,5-2 раза. Хотя до конца месяца еще несколько дней, но и они не обещают сухой погоды. В Благовещенске дважды, 23 и 25 апреля, отмечено превышение исторического суточного максимума осадков. 23-го выпало 18,1, 25-го – 17,1 миллиметра, сообщают «Метеовести».

Циклоны выходят в бассейн Амура с ощутимой регулярностью, и все в том или ином объёме приносят осадки. Хотя именно апрельские циклоны на юге Дальнего Востока часто бывают «сухими»: циклон отмечает своё движение скачком давления, резким усилением ветра, перепадом температуры, а влаги приносит столь незначительно, что после его прохода воздух и почва становятся ещё суше.

Этой весной всё по-другому. Дожди идут регулярно, в середине месяца были отмечены первые грозы. Барическое поле атмосферы быстро перестроилось на летний режим. Такая погода положительно сказалась на пожароопасной обстановке, сейчас возникновение пожаров возможно лишь в отдельных очагах, и большого распространения они получить не могут. Самый опасно горимый период – от схода снежного покрова до появления зелени – Амурская область переживает благополучно.

Суточные дожди в апреле 2017 года сравнимы с месячной нормой, а она в апреле в Амурской области составляет 25-30 миллиметров. На юге области суммарные осадки уже превысили обычный уровень в 1,5-2 раза, а до конца месяца ожидается выход циклона с зоной осадков, которая охватит все районы области.

Просмотров всего: 175

#погода #природа

распечатать

Василий Кленин