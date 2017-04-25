Все еще тепло, но сильный ветер: прогноз погоды в Амурской области на 28 апреля

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В Амурской области 28 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами выпадут слабые и умеренные осадки. В основном это будет дождь, ночью – дождь с мокрым снегом. Ветер подует с северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, в утренние часы и днем усилившись до 15 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от нуля до плюс 5 градусов, местами по северу – от нуля до минус 5 градусов. Днем термометры покажут 10…15 градусов выше нуля, местами по северу – плюс 5…10 градусов.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, днем ожидается слабый дождь. Северо-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду, днем его порывы достигнут 13 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 3…5 градусов, днем – плюс 13…15 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL