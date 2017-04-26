В Благовещенске водитель ПАЗа сбил девушку

Фото: ullica.ru

На территории Амурской области нарядами дорожно-патрульной службы ГИБДД 26 апреля пресечено 1 213 нарушений правил дорожного движения. В состоянии опьянения за минувшие сутки задержаны 19 водителей, 12 из которых – на территории Благовещенска и Благовещенского района. На дорогах Благовещенска и района произошло 30 ДТП. Из них в двух ДТП получили травмы два человека.

Так, в 07:53 в Благовещенске в районе дома № 120 по улице Мухина водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем Honda HR-V, сбил пешехода 1964 года рождения, который завершал переход проезжей части на регулируемом перекрестке. В результате ДТП пешеход травмирован.

В 08:56 в Благовещенске на регулируемом перекрестке 50-летия Октября – Красноармейская водитель 1955 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, наехал на девушку-пешехода 1994 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. Девушка госпитализирована.

Еще одно ДТП с пострадавшим случилось в Тынде. В 21:20 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем сбил пешехода 1978 года рождения и скрылся с места происшествия. Пешеход доставлен в больницу, сообщает амурская Госавтоинспекция.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Екатерина PL