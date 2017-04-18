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Ан-26 аварийно сел в Хабаровске из-за трещины в стекле кабины

Ан-26 аварийно сел в Хабаровске из-за трещины в стекле кабины
Фото: ТК Звезда

В Хабаровске проводится процессуальная проверка по факту жёсткой аварийной посадки самолета АН-26. Инцидент произошёл в среду, 26 апреля, в 12.40 по местному времени в Хабаровском аэропорту. На борту воздушного судна находились 35 пассажиров и 5 членов экипажа, передаёт РИА Новости.

Как сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СКР, причиной аварийной посадки самолёта «Хабаровских авиалиний» явилось растрескивание стекла в кабине пилотов с внешней стороны корпуса воздушного судна.

Пострадавших в результате случившегося нет.

Процессуальная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного 238 статьей УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По её результатам будет принято процессуальное решение.

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#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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