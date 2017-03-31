Благовещенская гордума согласилась отпустить Оспанова с поста депутата

В четверг, 27 апреля, на заседании Благовещенской городской думы приняли решение о досрочном сложении полномочий депутата Галихана Оспанова. Решение принято на основании личного заявления народного избранника, который решил сдать депутатский мандат. Депутаты проголосовали за прекращение полномочий единогласно.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Оспанова был включен в повестку заседания гордумы как дополнительный на основании личного заявления Галихана Болатовича о досрочном прекращении полномочий. Спикер Степан Попов предложил считать полномочия депутата досрочно прекращенными с 21 апреля.

Во время обсуждения вопроса депутат Игорь Чеглаков выступил с обращением к партии «Единая Россия», членом которой до недавнего времени был Галихан Оспанов.

«За год нас покинул шестой депутат-единоросс одномандатник. Эти люди представляли примерно 50 тысяч населения города Благовещенска. Причины у них разные: сегодня самоотвод, в других случаях – взаимоотношение бизнеса и власти. Из-за усеченного состава Думы мы не можем, например, с первого раза принять Устав города. Мое предложение к партии: более фильтрованно подходить к выборам. Меньше допускать к выборам людей бизнеса. Чтобы они не попадали в такое состояние, как сегодня», – заявил Игорь Александрович.

На это Эдуард Хасаншин ответил, что если речь идет о депутатах-одномандатниках, то не надо говорить о партии. Эти люди идут в Думу на основании поддержки людей. «Будет сентябрь – будут новые депутаты. Я очень надеюсь, что это будут депутаты от "Единой России"», – добавил Эдуард Минорович.

Вопрос был поставлен на голосование, и все депутаты высказались за досрочное прекращение полномочий депутата Оспанова.

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#гордума #городская власть

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Василий Кленин