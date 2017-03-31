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Благовещенская гордума согласилась отпустить Оспанова с поста депутата

Благовещенская гордума согласилась отпустить Оспанова с поста депутата

В четверг, 27 апреля, на заседании Благовещенской городской думы приняли решение о досрочном сложении полномочий депутата Галихана Оспанова. Решение принято на основании личного заявления народного избранника, который решил сдать депутатский мандат. Депутаты проголосовали за прекращение полномочий единогласно.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Оспанова был включен в повестку заседания гордумы как дополнительный на основании личного заявления Галихана Болатовича о досрочном прекращении полномочий. Спикер Степан Попов предложил считать полномочия депутата досрочно прекращенными с 21 апреля.

Во время обсуждения вопроса депутат Игорь Чеглаков выступил с обращением к партии «Единая Россия», членом которой до недавнего времени был Галихан Оспанов.

«За год нас покинул шестой депутат-единоросс одномандатник. Эти люди представляли примерно 50 тысяч населения города Благовещенска. Причины у них разные: сегодня самоотвод, в других случаях – взаимоотношение бизнеса и власти. Из-за усеченного состава Думы мы не можем, например, с первого раза принять Устав города. Мое предложение к партии: более фильтрованно подходить к выборам. Меньше допускать к выборам людей бизнеса. Чтобы они не попадали в такое состояние, как сегодня», – заявил Игорь Александрович.

На это Эдуард Хасаншин ответил, что если речь идет о депутатах-одномандатниках, то не надо говорить о партии. Эти люди идут в Думу на основании поддержки людей. «Будет сентябрь – будут новые депутаты. Я очень надеюсь, что это будут депутаты от "Единой России"», – добавил Эдуард Минорович.

Вопрос был поставлен на голосование, и все депутаты высказались за досрочное прекращение полномочий депутата Оспанова.

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#гордума #городская власть

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    4 часа назад

    Партия избавляется от тех ,кто может очернить ее перед выборами великого ПУ.Так сказать по "собственному желанию",хотя все понимают что их палками оттуда не выгонишь....

  • хаз

    хаз
    2 часа назад

    "За год нас покинул шестой депутат-единоросс одномандатник", - конечно, давно пора делать выводы, кого в партию берете.

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Большего бреда в жизни не слышал. Господин Чеглаков, гор Дума не может принять устав не потому, что ушли 6 депутатов, а потому, что и вы в том числе отсутствовали на 2 из 3 заседаний. Гор Дума работает в том же режиме, кворум имеется. Вам бы почаще на заседания ходить, а не с друзьями пиво распивать

  • osetr

    osetr
    2 часа назад

    Меньше допускать к выборам людей из бизнеса. Держи пятак Игорь, ты же у нас простой разнорабочий.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад



    "На это Эдуард Хасаншин ответил, что если речь идет о депутатах-одномандатниках, то не надо говорить о партии. Эти люди идут в Думу на основании поддержки людей."



    Так они не партийные штоле?.. А как же отвественность перед избирателями?.. или у вас там пофигу в Едре, кто куда перешёл, да?

  • сибирячка

    сибирячка
    2 часа назад

    Сергей Труш



    "На это Эдуард Хасаншин ответил, что если речь идет о депутатах-одномандатниках, то не надо говорить о партии. Эти люди идут в Думу на основании поддержки людей."



    Так они не партийные штоле?.. А как же отвественность перед избирателями?.. или у вас там пофигу в Едре, кто куда перешёл, да?



    Сережа, как первая сессия прошла? расскажи нам о своих успехах

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