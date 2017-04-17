Амурские коммунисты предложили вернуть 7 ноября

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Депутат амурского заксобрания и лидер амурских коммунистов Роман Кобызов на очередной сессии амурского парламента предложил народным избранникам обратиться в Госдуму с законодательной инициативой о признании 7 ноября праздничным выходным днем. Но депутаты инициативу не поддержали.

Вернуть выходной в годовщину Великой Октябрьской социалистической революции и сократить новогодние каникулы – с таким предложением выступили амурские коммунисты. Признать праздник официально, значит восстановить историческую справедливость, подчеркнул руководитель фракции КПРФ Роман Кобызов.

«Мы считаем, что современное развитие России невозможно без опоры на исторические культурные ментальные ценности. Мы считаем, что тот пласт истории, который называется советской эпохой, которая началась 7 ноября 1917 года, – это вершина развития российской цивилизации. Мы считаем, что воспитание нынешнего подрастающего поколения без учета этих дат и этих событий невозможно, так же как и становление сильной, могучей России», – объяснил свою позицию лидер амурских коммунистов.

Чтобы не увеличивать количество выходных дней, коммунисты предложили сделать рабочим днем 8 января. Для этого необходимо внести изменения в Трудовой кодекс. Но инициатива парламентария поддержки среди народных избранников не нашла.

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#заксобрание

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Нино Кохреидзе