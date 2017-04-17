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27апреля
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Амурские коммунисты предложили вернуть 7 ноября

Амурские коммунисты предложили вернуть 7 ноября
Фото: calend.ru

Депутат амурского заксобрания и лидер амурских коммунистов Роман Кобызов на очередной сессии амурского парламента предложил народным избранникам обратиться в Госдуму с законодательной инициативой о признании 7 ноября праздничным выходным днем. Но депутаты инициативу не поддержали.

Вернуть выходной в годовщину Великой Октябрьской социалистической революции и сократить новогодние каникулы – с таким предложением выступили амурские коммунисты. Признать праздник официально, значит восстановить историческую справедливость, подчеркнул руководитель фракции КПРФ Роман Кобызов.

«Мы считаем, что современное развитие России невозможно без опоры на исторические культурные ментальные ценности. Мы считаем, что тот пласт истории, который называется советской эпохой, которая началась 7 ноября 1917 года, – это вершина развития российской цивилизации. Мы считаем, что воспитание нынешнего подрастающего поколения без учета этих дат и этих событий невозможно, так же как и становление сильной, могучей России», – объяснил свою позицию лидер амурских коммунистов.

Чтобы не увеличивать количество выходных дней, коммунисты предложили сделать рабочим днем 8 января. Для этого необходимо внести изменения в Трудовой кодекс. Но инициатива парламентария поддержки среди народных избранников не нашла.

Просмотров всего: 405

#заксобрание

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • это так

    это так
    5 часов назад

    В год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции мы требуем – вернуть статус государственного праздника дню 7-го ноября!

    Подписать петицию можно на https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%D1%80%D1%84-%D0%B2-%D0%B2-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D1%80%D1%84-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%B3%D0%B4-%D1%80%D1%84-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BD%D1%8E-7-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F?recruiter=85379012&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_term=des-lg-no_src-no_msg

    2017-год – год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Во всём мире ключевые события, революции, в корне меняющие общественный строй, жизнь государства и народа достойно отмечаются. И только в современной России день 7-го ноября реставрированным капиталистическим режимом превращён в обычный календарный день, а вместо него народу подсунут некий день народного единства 4-го ноября, введённый поближе к великой вымаранной дате, с притянутыми «за уши» событиями семнадцатого века.

    Но Великую Октябрьскую социалистическую революцию, событие планетарного значения, изменившую в корне структуру мироустройства, вымарать из истории невозможно! В результате её родилось первое в мире государство равноправных людей, государство рабочих и крестьян. За считанные десятилетия оно прошло путь от полуголодной, неграмотной лапотной страны до великой ядерной державы, первой покорительницы космоса, державы, где впервые в мире социальные завоевания достигли небывалых высот. Столь велики достижения советской власти, что реставрированный капиталистический режим живёт и паразитирует на них два с половиной десятилетия! Но, основные фонды быстро ветшают, как и облетает лживая «демократическая» штукатурка с нынешней криминальной антинародной власти. Время перемен и ответственности за содеянное «господами» и их депутатами-прислужниками грядёт!

  • маузер

    маузер
    5 часов назад

    а потом, когда вернется Советская власть, они так же дружно будут голосовать за 7 ноября. иудушки мерзкие

  • архивная

    архивная
    5 часов назад

    Очень жаль,что эта инициатива не нашла поддержки,историю своей Родины надо помнить,помнить и брать в настоящую жизнь,всё лучшее,что было при советской эпохи,не только пользоваться недрами и построенными в те времена объектами.Каждый человек должен помнить о тех далёких событиях 1917 года,кто владеет прошлым,тот владеет будующим.

  • Лесная

    Лесная
    5 часов назад

    +++++++++++

  • Евлеслав

    Евлеслав
    5 часов назад

    Какой праздник? Это может быть только днем траура и скорби, типа 22 июня

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад



    Вернуть выходной в годовщину Великой Октябрьской социалистической революции и сократить новогодние каникулы – с таким предложением выступили амурские коммунисты. Признать праздник официально, значит восстановить историческую справедливость



    Было бы неплохо для современной России знать свою историю.

    Но, с другой стороны, это знание весьма опасно для властьпредержащих и их рулевых.

    А потому и



    ~~депутаты инициативу не поддержали.



    Кстати, а можно узнать, какие де_путаты голосили против?

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    маузер

    а потом, когда вернется Советская власть, они так же дружно будут голосовать за 7 ноября. иудушки мерзкие



    ах-ха-ха-ха... наверное марсиане прилетят и Советскую власть установят

  • это так

    это так
    4 часа назад

    Да, Евпеслав (или ЕРлжеслав или как там тебя и подобных тролей кличут в ведомостях оплаты) 7 ноября - праздник схожий с 22 июня. Он также со слезами на глазах. Слезами скорби о настоящих патриотах России, погибших в жесточайшей борьбе за свои гражданские права и человеческое достоинство, отстаивая независимость страны в схватках с отечественными рабовладельцами/феодалами и 14 государствами-оккупантами - партнёрами клятвопреступников-предателей Родины типа колчака/деникина/краснова/врангеля и прочих проклятых историей и народом осужденных военных преступников, не подлежащих реабилититации за свои зверские убийства миллионов соотечественников.

    Вечная честь, слава и память погибшим за светлое будущее своих семей и Родины. Мы гордимся ими - бесстрашными бойцами Великой Октябрьской социалистической революции. 7 ноября празднуем победу, отдаём дань их светлой памяти и требуем восстановить государственный статус этого праздника!

  • Nabivachev

    Nabivachev
    4 часа назад

    это так

    В год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции мы требуем – вернуть статус государственного праздника дню 7-го ноября! Подписать петицию можно на https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%D1%80%D1%84-%D0%B2-%D0%B2-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D1%80%D1%84-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%B3%D0%B4-%D1%80%D1%84-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BD%D1%8E-7-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F?recruiter=85379012&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_term=des-lg-no_src-no_msg 2017-год – год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Во всём мире ключевые события, революции, в корне меняющие общественный строй, жизнь государства и народа достойно отмечаются. И только в современной России день 7-го ноября реставрированным капиталистическим режимом превращён в обычный календарный день, а вместо него народу подсунут некий день народного единства 4-го ноября, введённый поближе к великой вымаранной дате, с притянутыми «за уши» событиями семнадцатого века. Но Великую Октябрьскую социалистическую революцию, событие планетарного значения, изменившую в корне структуру мироустройства, вымарать из истории невозможно! В результате её родилось первое в мире государство равноправных людей, государство рабочих и крестьян. За считанные десятилетия оно прошло путь от полуголодной, неграмотной лапотной страны до великой ядерной державы, первой покорительницы космоса, державы, где впервые в мире социальные завоевания достигли небывалых высот. Столь велики достижения советской власти, что реставрированный капиталистический режим живёт и паразитирует на них два с половиной десятилетия! Но, основные фонды быстро ветшают, как и облетает лживая «демократическая» штукатурка с нынешней криминальной антинародной власти. Время перемен и ответственности за содеянное «господами» и их депутатами-прислужниками грядёт!



    а зачем на этом американском сайте? в РФ есть официальный сайт roi.ru. Наберете достаточно голосов там, и по закону обязаны будут рассматривать. а с change - никто не обязан. это просто сайт для выпуска пара населением.

  • ay

    ay
    4 часа назад

    7ое ноября не вернётся как праздник. Уже четверть века, как общество существует при ином строе. И никто не даст возможности праздновать 7ое. Его будут только чернить. Самые дефективные управленцы в истории.

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Народ не должен помнить, что когда-то ему удалось поставить на место (на задворки истории) зарвавшуюся и зажравшуюся власть. Лучше поклон..ников Николашки попиарить лишний раз.

  • Туж2

    Туж2
    4 часа назад

    ay

    Народ не должен помнить, что когда-то ему удалось поставить на место (на задворки истории) зарвавшуюся и зажравшуюся власть. Лучше поклон..ников Николашки попиарить лишний раз.



    Все верно.

    только вот это как Украиной. Взад уже низя.

    Если это праздник, то и достижения должны вернуть и то и другое и пятое и десятое.

    Аха щаз..

    З.Ы. Просрали мы СССР вместе с праздником теперь только после построении СССР -2.0

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    это так

    Да, Евпеслав (или ЕРлжеслав или как там тебя и подобных тролей кличут в ведомостях оплаты) 7 ноября - праздник схожий с 22 июня. Он также со слезами на глазах. Слезами скорби о настоящих патриотах России, погибших в жесточайшей борьбе за свои гражданские права и человеческое достоинство, отстаивая независимость страны в схватках с отечественными рабовладельцами/феодалами и 14 государствами-оккупантами - партнёрами клятвопреступников-предателей Родины типа колчака/деникина/краснова/врангеля и прочих проклятых историей и народом осужденных военных преступников, не подлежащих реабилититации за свои зверские убийства миллионов соотечественников. Вечная честь, слава и память погибшим за светлое будущее своих семей и Родины. Мы гордимся ими - бесстрашными бойцами Великой Октябрьской социалистической революции. 7 ноября празднуем победу, отдаём дань их светлой памяти и требуем восстановить государственный статус этого праздника!



    +100500!



    все верно.



  • человек

    человек
    4 часа назад

    oenesterov

    это так

    Да, Евпеслав (или ЕРлжеслав или как там тебя и подобных тролей кличут в ведомостях оплаты) 7 ноября - праздник схожий с 22 июня. Он также со слезами на глазах. Слезами скорби о настоящих патриотах России, погибших в жесточайшей борьбе за свои гражданские права и человеческое достоинство, отстаивая независимость страны в схватках с отечественными рабовладельцами/феодалами и 14 государствами-оккупантами - партнёрами клятвопреступников-предателей Родины типа колчака/деникина/краснова/врангеля и прочих проклятых историей и народом осужденных военных преступников, не подлежащих реабилититации за свои зверские убийства миллионов соотечественников. Вечная честь, слава и память погибшим за светлое будущее своих семей и Родины. Мы гордимся ими - бесстрашными бойцами Великой Октябрьской социалистической революции. 7 ноября празднуем победу, отдаём дань их светлой памяти и требуем восстановить государственный статус этого праздника!



    +100500!

    все верно.



    Херасе, как разобрало. Не сметь от новогодних каникул дни отщёлкивать.

  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    Проблем больше нет у Кобызова

  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    Если возродить все праздничные даты, и сделать их в календаре выходным днем, то рабочих дней не останется.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    СаняCh

    Если возродить все праздничные даты, и сделать их в календаре выходным днем, то рабочих дней не останется.



    Если отменить высосанное из пальца 4 ноября и исключить из выходных православные праздники (ст.14 Конституции РФ), ничего страшного не произойдёт!



    Тем более, что праздничные выходные чаще всего касаются непроизводственной и бюджетной сферы.



  • человек

    человек
    3 часа назад

    Oldlord

    СаняCh

    Если возродить все праздничные даты, и сделать их в календаре выходным днем, то рабочих дней не останется.



    Если отменить высосанное из пальца 4 ноября и исключить из выходных православные праздники (ст.14 Конституции РФ), ничего страшного не произойдёт!

    Тем более, что праздничные выходные чаще всего касаются непроизводственной и бюджетной сферы.



    НУ......... НУ ты........ Ну ты и правокатор.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    3 часа назад

    Oldlord

    СаняCh

    Если возродить все праздничные даты, и сделать их в календаре выходным днем, то рабочих дней не останется.



    Если отменить высосанное из пальца 4 ноября и исключить из выходных православные праздники (ст.14 Конституции РФ), ничего страшного не произойдёт!

    Тем более, что праздничные выходные чаще всего касаются непроизводственной и бюджетной сферы.



    А что из православного выходное? Если не считать рождества, которое как продолжение Нового года воспринимается

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Вот почему снародом депутаты не общаются по поводу своей деятельности в думе.

    Пусть обьяснят людям свою точку зрения на то почему против празднования 7 ноября?

    Надо знать кто он барская косточка,или народный до совести и чести

    Впрочем это едросы, а у них взгляд ....

    Смотрят людям в глаза с такой стеклянной безразличностью, что наверно так смотрит в глаза скотины убойщик в скотобойни

  • хаз

    хаз
    2 часа назад

    Я не понимаю, у нас и так праздников мало что ли. Вон майские, так из колеи выбивают, фиг на работу выйдешь потом. Кобызову видимо заняться нечем.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    хаз

    Я не понимаю, у нас и так праздников мало что ли. Вон майские, так из колеи выбивают, фиг на работу выйдешь потом. Кобызову видимо заняться нечем.



    О какой работе нынче речь?

    Нажива - это не работа. По любому на хозяйскую блажь батрачить приходится в любом прямом или косвенном формате

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