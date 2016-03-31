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27апреля
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Амурчанин лишился свободы на 10 лет за убийство матери в новогоднюю ночь

Амурчанин лишился свободы на 10 лет за убийство матери в новогоднюю ночь
Фото: Kriminal News

В Амурской области осужден житель Сковородинского района за убийство матери. Преступление 41-летний мужчина совершил с ночь с 31 декабря 2015 года на 1 января 2016 года. Зарезав мать ножом, амурчанин решил скрыть следы преступления и обманул бригаду скорой помощи, приехавшей на его вызов.

Новый, 2016 год, мужчина встречал вдвоем с матерью. После боя курантов между родственниками завязалась ссора. Мать стала высказывать сыну претензии по поводу того, что он не работает и выпивает. В ходе ссоры разъяренный сын взял нож и ударил мать в сердце, отчего она умерла на месте.

Испугавшись содеянного, мужчина решил скрыть следы преступления. Он переодел мать в чистую одежду, вытер следы крови с ее тела, окровавленную блузку сжег в печи, а затем вызвал скорую помощь, сообщив, что матери стало плохо. Фельдшер скорой помощи, прибывшая по вызову, при поверхностном визуальном осмотре не обнаружила раны и предположила, что смерть наступила в результате заболевания сердца. Лишь через несколько дней при вскрытии экспертом была установлена истинная причина смерти.

В первоначальных показаниях на следствии мужчина признал свою вину и подробно рассказал о том, как совершил убийство. Затем от этих показаний он отказался, вернувшись к версии о том, что мать умерла от заболевания, а он к ее смерти не причастен.

В итоге суд признал его виновным в совершении преступления, опираясь на совокупность имеющихся в деле доказательств, и назначил наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Амурчанин не согласился с приговором суда и обжаловал его в Амурский областной суд. Но 25 апреля 2017 года коллегия по уголовным делам Амурского областного суда, рассмотрев жалобу, не нашла оснований для ее удовлетворения, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 1341

#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Йя

    Йя
    6 часов назад

    Заголовок Амурчанин лишился свободы на 10 лет за убицство матери в новогоднюю ночь исправьте грамотеи

  • Ляль Дикий

    Ляль Дикий
    5 часов назад

    Йя

    Заголовок АМУРЧАНИН ЛИШИЛСЯ СВОБОДЫ НА 10 ЛЕТ ЗА УБИЦСТВО МАТЕРИ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ исправьте грамотеи



    вместо того, чтоб комментарии строчить на очепятки, не легче ли выделить слово с ошибкой и нажать ctrl+enter? задолбали, ей-богу, все такие умные, на каждую очепятку зубоскалят. сколько можно-то.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    5 часов назад

    А вот и ГлавРед

  • •••pajzii

    •••pajzii
    5 часов назад

    Йя

    Заголовок АМУРЧАНИН ЛИШИЛСЯ СВОБОДЫ НА 10 ЛЕТ ЗА УБИЦСТВО МАТЕРИ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ исправьте грамотеи



    Знаки препинания расставь, грамотей!

  • Злобина Еленка

    Злобина Еленка
    5 часов назад

    А опечатку до сих не исправили! Репутация сайта напрямую зависит от грамотно изложенных новостей. Постоянно натыкаться на ошибки и опечатки никому не нравится. Или сайт для менее образованных слоев населения?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    5 часов назад

    Ляль Дикий
    Йя

    Заголовок АМУРЧАНИН ЛИШИЛСЯ СВОБОДЫ НА 10 ЛЕТ ЗА УБИЦСТВО МАТЕРИ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ исправьте грамотеи



    вместо того, чтоб комментарии строчить на очепятки, не легче ли выделить слово с ошибкой и нажать ctrl+enter? задолбали, ей-богу, все такие умные, на каждую очепятку зубоскалят. сколько можно-то.


    Подскажите, на смартфоне Самсунг где клавишы ctrl+enter где находятся? Или их надо отдельно покупать? Как говорится, не надо умничать.

  • Евлеслав

    Евлеслав
    5 часов назад

    Немного поумничаю. Действительный залог в заголовке неуместен, контралэнером его не исправить, но звучит забавно... Этакая авторская изюминка

  • Blonda

    Blonda
    5 часов назад

    а мне вот интересно как фельдшер мог не заметить рану в сердце???

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    4 часа назад

    Что воспитала, то и получила..

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    Чейза он явно не читал...

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