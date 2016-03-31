Амурчанин лишился свободы на 10 лет за убийство матери в новогоднюю ночь

Фото: Kriminal News

В Амурской области осужден житель Сковородинского района за убийство матери. Преступление 41-летний мужчина совершил с ночь с 31 декабря 2015 года на 1 января 2016 года. Зарезав мать ножом, амурчанин решил скрыть следы преступления и обманул бригаду скорой помощи, приехавшей на его вызов.

Новый, 2016 год, мужчина встречал вдвоем с матерью. После боя курантов между родственниками завязалась ссора. Мать стала высказывать сыну претензии по поводу того, что он не работает и выпивает. В ходе ссоры разъяренный сын взял нож и ударил мать в сердце, отчего она умерла на месте.

Испугавшись содеянного, мужчина решил скрыть следы преступления. Он переодел мать в чистую одежду, вытер следы крови с ее тела, окровавленную блузку сжег в печи, а затем вызвал скорую помощь, сообщив, что матери стало плохо. Фельдшер скорой помощи, прибывшая по вызову, при поверхностном визуальном осмотре не обнаружила раны и предположила, что смерть наступила в результате заболевания сердца. Лишь через несколько дней при вскрытии экспертом была установлена истинная причина смерти.

В первоначальных показаниях на следствии мужчина признал свою вину и подробно рассказал о том, как совершил убийство. Затем от этих показаний он отказался, вернувшись к версии о том, что мать умерла от заболевания, а он к ее смерти не причастен.

В итоге суд признал его виновным в совершении преступления, опираясь на совокупность имеющихся в деле доказательств, и назначил наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Амурчанин не согласился с приговором суда и обжаловал его в Амурский областной суд. Но 25 апреля 2017 года коллегия по уголовным делам Амурского областного суда, рассмотрев жалобу, не нашла оснований для ее удовлетворения, сообщает прокуратура Амурской области.

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Екатерина PL