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27апреля
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Учёные NASA обнаружили ледяную экзопланету, схожую с Землёй

Учёные NASA обнаружили ледяную экзопланету, схожую с Землёй
Фото: ТАСС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружило ранее неизвестную ледяную экзопланету во многом схожую с Землёй. У неё такая же масса, и она отдалена от своей звезды на такое же расстояние, как наша планета от Солнца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт космического ведомства.

Обнаруженное небесное тело получило название OGLE-2016-BLG-1195Lb.

«Эта ледяная планета – самая небольшая из всех открытых с помощью микролинзирования», – отметил сотрудник NASA Йосси Шварцвальд. Он также рассказал, что Земля и найденная планета равноудалены от своих звёзд, но звезда OGLE-2016-BLG-1195Lb слишком слаба, поэтому наличие жизни на ледяном близнеце Земли маловероятно.

Тем не менее открытие поможет учёным в изучении других планетарных систем галактики, уточнили в NASA.

Микролинзирование – исследовательский метод, позволяющий обнаружить дальние объекты, отслеживая отклонённые на другие космические тела лучи света.

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#космос #наука

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