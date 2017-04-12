Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 11:32 5

Тратить на капремонт домов в Приамурье будут больше

Тратить на капремонт домов в Приамурье будут больше
Фото: primechaniya.ru

27 апреля на очередной сессии депутаты заксобрания поддержали инициативу амурского министерства ЖКХ о сокращении «подушки безопасности» Фонда капитального ремонта жилья. До сих пор на счетах фонда должны были оставаться 50 процентов от общей суммы взносов. Сократить обязательный остаток до 20 процентов – такие изменения депутаты приняли в первом чтении.

Инициативу о сокращении объема средств, который должен оставаться на счетах Фонда капитального ремонта, ранее поддержали депутаты на заседании комитета по вопросам экономики и собственности. «Подушку безопасности» решили сократить с 50 % до 20 %, а 80 % тратить на ремонты. Это позволить дополнительно уже в этом году отремонтировать 63 многоквартирных дома.

Изменения в первом чтении приняли большинством голосов. «За» проголосовали 28 народных избранников из 31.

Просмотров всего: 448

#ЖКХ #заксобрание

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Indeets

    Indeets
    5 часов назад

    "Это позволить дополнительно уже в этом году" распилить побольше денег обив крыши жестью

  • 55

    55
    5 часов назад

    Вот сидят эти бездельники и ограбленные у людей деньги делят.

  • хаз

    хаз
    2 часа назад

    Только время на очередное заседание потратили.

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Даже в казне РФ есть такая "подушка", давно пора было ее сократить. Просто появляется относительная стабильность рубля, вот и приняли верные меры

  • веснина

    веснина
    2 часа назад

    Это точно.ФКР - это Платон № 2. В каких офшорах он (Фонд капремонта) зарегистрирован? Запугали людей судами, пеней, судебными приставами - вот и повысилась оббираемость на "капремонт"... Что завтра еще придумают. Готовят наверное, счетчики по потреблению кислорода и учета километража по родной земле Амурской и не только... Растащили страну, теперь грабят население и в том числе стариков

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Власть 22

Амурские коммунисты предложили вернуть 7 ноября
Происшествия 1

Лужа перекрывает подходы к детской поликлинике в Благовещенске
Общество 4

Амурские депутаты рассмотрят вопрос об увеличении объема средств, расходуемых на капремонт

25 апреля, 17:28
Власть 40

Один из амурских депутатов за весь 2016 год заработал только 72 тысячи рублей