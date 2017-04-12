Тратить на капремонт домов в Приамурье будут больше

Фото: primechaniya.ru

27 апреля на очередной сессии депутаты заксобрания поддержали инициативу амурского министерства ЖКХ о сокращении «подушки безопасности» Фонда капитального ремонта жилья. До сих пор на счетах фонда должны были оставаться 50 процентов от общей суммы взносов. Сократить обязательный остаток до 20 процентов – такие изменения депутаты приняли в первом чтении.

Инициативу о сокращении объема средств, который должен оставаться на счетах Фонда капитального ремонта, ранее поддержали депутаты на заседании комитета по вопросам экономики и собственности. «Подушку безопасности» решили сократить с 50 % до 20 %, а 80 % тратить на ремонты. Это позволить дополнительно уже в этом году отремонтировать 63 многоквартирных дома.

Изменения в первом чтении приняли большинством голосов. «За» проголосовали 28 народных избранников из 31.

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#ЖКХ #заксобрание

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Нино Кохреидзе