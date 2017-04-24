Режиссёр «Молчания ягнят» умер в США от рака

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Создатель культового американского фильма «Молчание ягнят» Джонатан Демме скончался в Нью-Йорке на 74-м году жизни. Причиной смерти режиссёра стал рак пищевода и осложнения, вызванные заболеванием сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на IndieWire.

Триллер «Молчание ягнят» был снят Джонатаном Демме в 1991 году. Картина основана на одноимённом романе Томаса Харриса о серийном убийце Ганнибале Лектере. В главных ролях снялись Джоди Фостер и Энтони Хопкинс – эти работы принесли актёрам большую популярность, положительные отзывы критиков, а также премии «Оскар». Демме также получил «Оскара» – как лучший режиссер. В 2011 году «Молчание ягнят» включили в Национальный реестр фильмов США как картину, «имеющую большое культурное, историческое или эстетическое значение».

Демме также создал такие картины, как «Филадельфия» (этот фильм принёс «Оскара» актёру Тому Хэнксу), «Убийство», «Маньчжурский кандидат», «Правда о Чарли», «Рики и Флэш» и другие.

У Демме была своя продюсерская фирма, Clinica Estetico, в которой работают продюсеры Эдвард Сэксон и Питер Сараф.

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Алексей Воскобойников