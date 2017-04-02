В Белогорске обнаружили более 20 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции белогорской полиции и амурского управления ФСБ пресекли незаконную деятельность по реализации алкогольной продукции. На складе в Белогорске оперативники обнаружили и изъяли крупную партию контрафактного алкоголя.

В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли более 20 тысяч бутылок с жидкостью, которая, согласно этикеткам и контрэтикеткам, является спиртовой продукцией известных марок. Исследование показало, что на бутылках наклеены федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции, изготовленные не по технологии производства ФГУП «Гознак».

Полицейские установили личность человека, которому принадлежит алкоголь. Белогорские следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, сообщает амурское управление МВД.

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Екатерина PL