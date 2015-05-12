Мэра Риги вновь оштрафовали за общение со школьниками на русском языке

Фото: sputnik-news.ee

Центр государственного языка Латвии вновь наложил штраф на мэра Риги Нила Ушакова: на этот раз – за то, что градоначальник общался со школьниками на русском языке. Об этом сообщил сам Ушаков на страничке в Facebook, пишет «Российская газета».

Как отмечает издание, методы латвийского ведомства многие рижане негласно называют «языковой инквизицией» и наблюдают за его борьбой с Ушаковым как за своего рода аттракционом.

На этот раз Центр госязыка выписал столичному главе штраф в размере 50 евро. Причина обозначена чётко: во время неформальной встречи с русскоязычными школьниками господин Ушаков имел неосторожность отвечать на вопросы детей на их родном языке.

«По мнению Центра госязыка, должностное лицо не может отвечать школьникам на их родном языке. Даже во время неформального общения. А факт трансляции мероприятия в Фейсбуке является еще и отягощающим фактом», – написал обескураженный мэр Риги, пояснив, что речь идёт о его личной страничке.

Ушаков подчеркнул, что и впредь будет стоять на своём – ведь принятый в Латвии закон о государственном языке никоим образом не регулирует неформальное общение людей между собой. Выписанный штраф градоначальник (как это уже бывало прежде) намерен оспаривать в суде.

«И когда русскоязычные дети мне будут в стенах думы задавать вопрос на своём родном языке, отвечать я им всегда буду тоже на русском. Приходите чаще в гости», – резюмировал Ушаков.

Летом 2016 года Центр госязыка наложил на Ушакова штраф за использование русского языка на страницах Рижской думы в Facebook, Twitter и Instagram. При том, что закон не регулирует язык общения органов самоуправления с местными жителями в зарубежных соцсетях.

В 2015 году Центру госязыка не понравилось то, что мэр Риги произнёс перед многотысячной аудиторией речь на русском языке в День Победы, 9 Мая.

Просмотров всего: 5

#политика

распечатать

Алексей Воскобойников