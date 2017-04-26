Автомобиль Росгвардии в Свободном попал в ДТП, потому что ему не уступили дорогу

Фото: gzt-sv.ru

В отделе вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ прокомментировали аварию, в которую 25 апреля попал патрульный автомобиль. Официально сообщается, что столкновение произошло потому, что второй автомобиль, участвовавший в ДТП, нарушил правила дорожного движения.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», поздно вечером во вторник, 25 апреля, в Свободном произошло столкновение двух машин. Одна из них оказалась автомобилем вневедомственной охраны.

В Росгвардии официально сообщают, что вечером в 20:25 группа задержания Свободненского филиала отдела вневедомственной охраны двигалась по маршруту патрулирования. На перекрестке улиц Карла Маркса и 50-летия Октября водитель второй машины не предоставил автомобилю группы преимущество при повороте налево. Тем самым он допустил столкновение.

Патрульный автомобиль получил значительные повреждения, но пострадавших в аварии не было. Сотрудники ГИБДД составили административный материал по данному факту.

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Василий Кленин