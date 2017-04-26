Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 10:46 0

Автомобиль Росгвардии в Свободном попал в ДТП, потому что ему не уступили дорогу

Автомобиль Росгвардии в Свободном попал в ДТП, потому что ему не уступили дорогу
Фото: gzt-sv.ru

В отделе вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ прокомментировали аварию, в которую 25 апреля попал патрульный автомобиль. Официально сообщается, что столкновение произошло потому, что второй автомобиль, участвовавший в ДТП, нарушил правила дорожного движения.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», поздно вечером во вторник, 25 апреля, в Свободном произошло столкновение двух машин. Одна из них оказалась автомобилем вневедомственной охраны.

В Росгвардии официально сообщают, что вечером в 20:25 группа задержания Свободненского филиала отдела вневедомственной охраны двигалась по маршруту патрулирования. На перекрестке улиц Карла Маркса и 50-летия Октября водитель второй машины не предоставил автомобилю группы преимущество при повороте налево. Тем самым он допустил столкновение.

Патрульный автомобиль получил значительные повреждения, но пострадавших в аварии не было. Сотрудники ГИБДД составили административный материал по данному факту.

Просмотров всего: 147

#ДТП #происшествия #Свободный #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

В Амурской области 28 апреля начнется акция «Нетрезвый водитель»
Происшествия 2

В Благовещенске загорелось заброшенное здание общежития (видео)
Происшествия 2

Центральную часть Благовещенска оцепили из-за подозрительного свертка
Происшествия 14

Благовещенец подорвал могилу бывшего мужа своей сожительницы