Автомобиль Росгвардии в Свободном попал в ДТП, потому что ему не уступили дорогу
В отделе вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ прокомментировали аварию, в которую 25 апреля попал патрульный автомобиль. Официально сообщается, что столкновение произошло потому, что второй автомобиль, участвовавший в ДТП, нарушил правила дорожного движения.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», поздно вечером во вторник, 25 апреля, в Свободном произошло столкновение двух машин. Одна из них оказалась автомобилем вневедомственной охраны.
В Росгвардии официально сообщают, что вечером в 20:25 группа задержания Свободненского филиала отдела вневедомственной охраны двигалась по маршруту патрулирования. На перекрестке улиц Карла Маркса и 50-летия Октября водитель второй машины не предоставил автомобилю группы преимущество при повороте налево. Тем самым он допустил столкновение.
Патрульный автомобиль получил значительные повреждения, но пострадавших в аварии не было. Сотрудники ГИБДД составили административный материал по данному факту.
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