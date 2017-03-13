Переехавшим на Дальний Восток староверам помогут адаптироваться

Фото: Владимир Межов

На Дальнем Востоке окажут помощь староверам, переселившимся в регион. Для них разработают специальную дорожную карту, создадут службу адаптации, окажут финансовую поддержку. Сейчас в ДФО созданы три поселения староверов. Все они переехали в Россию из Боливии, Уругвая и Бразилии.

Два поселения расположены в Приморском крае: в селе Дерсу Красноармейского муниципального района, где проживает 71 человек, а также в селе Любитовка Дальнереченского района, где проживают пять семей, около 30 человек.

Еще одна семья из 24 человек поселилась в Амурской области, недалеко от города Свободный. В авторской колонке на сайте Амур.инфо Александр Ярошенко рассказал об этих людях.

Специалисты отмечают, что единой цифры, сколько соотечественников проживает сейчас за рубежом, нет. По некоторым оценкам, она может достигать 40 миллионов. В дореволюционной России проживало до 20 миллионов староверов.

Помощь в адаптации староверов обсудили в ходе круглого стола «Возвращение староверов на Дальний Восток». На нем и были приняты несколько решений. По мнению участников встречи, ключевыми условиями для возвращения староверов на Дальний Восток станут информирование о механизме и возможностях для возвращения, помощь с адаптацией и предоставлением земельных участков. Так, переселенцы попросили помочь с обучением, оказать юридическую поддержку, рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот и специальных программ кредитования.

По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, решение этих вопросов требует системного подхода. В качестве примеров такой работы он привел те изменения, которые ранее были инициированы ведомством при принятии и реализации законов о дальневосточном гектаре и электронной визе.

«То, что ранее воспринималось как невозможное, сейчас уже работает. На примере программы "Дальневосточный гектар" мы видим, что закон перечеркнул существовавшую ранее систему получения земельных участков. Такие же изменения возможны и в программе переселения соотечественников в части создания условий для переселения староверов», – добавил глава ведомства.

Александр Галушка по итогам встречи поставил задачу Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке выступить координатором по выработке необходимых мер при решении первоочередных вопросов для староверов. В частности, Агентство подготовит проект о внесении изменений в «Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению», чтобы ввести специальный раздел по староверам.

Кроме этого, предусматривается создание межведомственной рабочей группы по вопросу добровольного переселения и адаптации староверов на Дальнем Востоке, а также будет утверждена дорожная карта поддержки переселенцев с привлечением необходимых федеральных, региональных органов исполнительной власти.

Планируется, что разработают дополнительные меры господдержки – пособия для многодетных семей, льготное кредитование. Кроме того, для помощи после переезда создадут специальную службу адаптации старообрядцев.

Вопрос возвращения старообрядцев в Россию станет одной из тем демографической конференции, которая пройдет 28-30 мая 2017 года в Благовещенске.

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#Дальний Восток #жизнь #российская власть

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Екатерина PL