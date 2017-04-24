Генштаб ВС РФ: США готовят массированный ядерный удар по России

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Соединённые Штаты создают военную инфраструктуру у границ России для нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по нашей стране. Такое заявление сделал первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Виктор Познихир на московской конференции по международной безопасности, передаёт ИА Regnum.

По его словам, нахождение баз ПРО США в Европе, а также кораблей с элементами ПРО в акваториях морей и океанов, приближённых к территории России, создаёт мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации.

Познихир уточнил, что в Европе эшелон системы противоракетной обороны США основан на использовании наземной версии радиолокационных систем и пусковых установок морской системы ПРО/ПВО Aegis.

Данные пусковые установки обеспечивают применение широкой номенклатуры ракет разных типов, в том числе крылатых ракет большой дальности типа Tomahawk. Такие ракеты предназначены для поражения наземных целей и имеют максимальную дальность полета от 1,7 до 2,5 тысячи километров (в зависимости от модификации). На ракеты Tomahawk можно поставить ядерные боеголовки мощностью от 5 до 200 килотонн в тротиловом эквиваленте. По сути, крылатая ракета Tomahawk, оснащённая ядерной боеголовкой, – это ядерные ракеты средней и меньшей дальности.

Познихир подчеркнул, что наращивание потенциала противоракетной обороны США стимулирует гонку вооружений со стороны других государств и нарушает сложившийся паритет стратегических вооружений. По его словам, за последние 15 лет американские власти затратили на укрепление и развёртывание системы ПРО 130 миллиардов долларов, а в ближайшие пять лет планируют вложить еще порядка 55 миллиардов. Таким образом, к 2022 году противоракет США будет больше, чем боевых блоков на российских межконтинентальных баллистических ракетах.

Россия будет вынуждена принимать меры, чтобы обезопасить себя от воздействия как средств мгновенного глобального удара, так и противоракетной обороны, отметил представитель Генштаба, добавив, что «эта гонка вооружений не нужна ни нам, ни кому-либо другому».

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#военные #политика #США

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Алексей Воскобойников