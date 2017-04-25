В Амурской области 28 апреля начнется акция «Нетрезвый водитель»

Фото: riabir.ru

В пятницу, 28 апреля, в Амурской области стартует профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В рамках акции в городах и селах Приамурья сотрудники ГИБДД будут проводить массовые проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Продлится она до 30 апреля.

За три месяца 2017 года на территории области зарегистрировано 30 ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей. Восемь человек в них погибли и 34 получили травмы.

«Нетрезвый водитель» проводится с целью обеспечения безопасности дорожного движения, пресечения и выявления грубых нарушений правил дорожного движения, а также недопущения ДТП по вине пьяных водителей, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

Госавтоинспекция Приамурья обращается к жителям и гостям Амурской области с просьбой – если имеются обоснованные предположения управления транспортным средством водителем в нетрезвом виде, сообщать об этом в дежурную часть по телефону: (4162) 42-52-62.

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#происшествия #транспорт

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Василий Кленин