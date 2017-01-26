В три раза больше амурчанок смогут сделать бесплатное ЭКО

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) стало для амурчанок доступнее. На Амурскую область выделили почти в три раза больше квот – теперь их около 500. А список показаний к процедуре ЭКО расширился. Например, в перечень бесплатной помощи включили мужское бесплодие.

В Благовещенском городском роддоме в прошлом году родилось около 50 детей, зачатых с помощью ЭКО. В этом году врачи ожидают бум рождения таких малышей, ведь количество квот на экстракорпоральное оплодотворение увеличили. На область их теперь не 140, как раньше, а почти 500. Из них 180 дают на Благовещенск.

Зачать ребенка супружеская пара из села Поярково пыталась четыре года. И вот со дня на день у Татьяны Колонтаевской появится долгожданный первенец. Процедуру ЭКО женщине сделали бесплатно в Амурской областной клинической больнице. Получилось с первой попытки.

«После того как подали документы именно в центр, то прошло 2-3 месяца, когда уже одобрили, позвонили, объяснили, что делать, когда подъехать», – рассказала пациентка городского родильного дома Татьяна Колонтаевская.

«Если у супружеской пары в течение года не наступает беременность при регулярной половой жизни и если муж не уезжает на вахты, половая жизнь без контрацепции, уже нужно обращаться. Даже можно прийти и обследоваться и пройти какой-то минимум через 6 месяцев отсутствия беременности», – отметила гинеколог-эндокринолог женской консультации № 2 Благовещенска Мария Корень.

Чаще всего причина бесплодия кроется в непроходимости маточных труб либо их отсутствии, в сбоях в эндокринной системе. С этого года список показаний к ЭКО расширился – на процедуру дадут направление практически по любой причине бесплодия. И теперь неважно, состоит ли женщина в официальном браке. «Зеленый свет» дадут также одиноким женщинам и парам, в которых один из супругов имеет ВИЧ-статус. Новшеством этого года стало добавление в список фактора мужского бесплодия.

«Супружеская пара, которая имеет такую проблему, обращается к врачам, обследуется. Если надо, проводится лечение. И с определенным пакетом документов направляется на процедуру ЭКО», – сказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи городской больницы Благовещенска Наталья Кривощекова.

В среднем на обследование уходит два месяца, на лечение – от 3 до 6. Если беременность не наступила, врач поможет собрать нужные бумаги для процедуры. Это те же результаты анализов и личные документы пациентки.

Экстракорпоральное оплодотворение в Приамурье делают в Амурской клинической больнице и клинике «Амурмед». Врачи уверены, что благодаря увеличению квот очереди на эту процедуру, которая дает шанс стать мамой, не будет.

Просмотров всего: 447

#дети #здоровье

распечатать

Екатерина PL