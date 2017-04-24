До 15 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 27 апреля

Фото: instagram

В Амурской области 27 апреля установится переменная облачность. Местами ожидается слабый дождь. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, в отдельных районах его порывы достигнут 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха в южных и центральных районах составит 11…16 градусов тепла. В северных районах термометры покажут 10…15 градусов выше нуля, по крайнему северу области – до плюс 5.

В Благовещенске сегодня рано утром термометры показывали плюс 7 градусов. Северо-западный ветер дул со скоростью 3-6 метров в секунду.

В течение дня в городе ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможен слабый дождь. Северо-западный ветер наберет скорость 8-13 метров в секунду. Столбики термометра остановятся на отметках 13…15 градусов выше нуля.

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Екатерина PL