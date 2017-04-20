Тайский йог неудачно продемонстрировал свое бессмертие и умер: обзор прессы

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О чем пишет пресса, рассказывает в сегодняшнем обзоре ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин. Читатели прочтут о том, как отчитались депутаты амурского заксобрания о своих доходах; о том, что экс-министру Улюкаеву разрешили прогулки; о том, что Анатолий Чубайс устранил замечания, сделанные Счетной палатой.

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Перелистывая «Амурскую правду», обозреватель всё думал, с чего же начать обзор. Вот если б читателям на глаза попались заголовки о том, что сдвинут сезон охоты, что Первомай будет отмечен митингом, что сразу два циклона зальют Приамурье дождями, что «Вопросы по строительству моста через Амур необходимо решать» (эти лозунговые слова принадлежат полпреду Трутневу) – о чем бы они прочли в первую очередь?

Вот и Павел Андреевич также начал с заметки, о которой сейчас расскажет чуть подробнее.

Полный абзац

Полицейские задержали корово-конокрада, воровавшего животных в разных районах области. То есть, это вор-гастролер. Но не любовь к копытным, не попытка создать домашний зоопарк двигали задержанным: похищенных животных злоумышленник продавал или сдавал на мясо. Сейчас полиция проводит проверку на причастность мужчины к похожим преступлениям, а потому еще не ясно, насколько он стал богаче в результате своей деятельности.

Очень интересно

Кстати, о богатстве. Главная газета области сегодня рассказывает о том, какие доходы получили депутаты заксобрания в минувшем году. Из полностраничного материала можно узнать о тех, кто побогаче. Ну и о тех, кто победнее, есть и такие. К примеру, представитель ЛДПР Анатолий Осипов отчитался всего о 72 тысячах рублей. Прибегнул Павел Савинкин к помощи калькулятора, подсчитал. Вышло 6 тысяч деревянных в месяц. Наверное, это какое-то пособие, не в обиду будь сказано.

Также в номере

Еще читателям будет интересно прочесть рецензию Андрея Митрофанова на фильм «Оптимисты», который сейчас демонстрируют на канале «Россия». Ее стоит прочесть, чтобы сравнить – совпадают ли точки зрения на телесериал читателей и автора публикации. У Павла Андреевича не совпали. А врезка о том, что это кино смотрит даже министр иностранных дел Лавров, его не переубедили. Тем паче, что Путин не смотрит.

Напишут же такое

Если б автора обзора не ждали другие издания, он продолжал бы еще рассказывать об «Амурской правде», но услышал корректное покашливание «Российской газеты» и взял в руки ее.

Здесь пишут о том, что экс-министру Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в 2 миллиона долларов, разрешили двухчасовые прогулки. Получается, все полгода домашнего ареста бедолага не видел голубого неба и дышал смрадом своей квартиры… Здорово, видать, обидел тех, кто делал на него ставки.

Летят утки

В «Известиях» можно прочесть о том, что председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс сообщил об устранении замечаний, сделанных Счетной палатой в ходе проверки корпорации. Попутно Чубайс опроверг информацию о средней зарплате в «Роснано» в размере 1,2 миллиона рублей. Но при этом все-таки данные о зарплатах сотрудников не озвучил. Наверное, больше 1,2 миллиона.

На посошок

Ну и напоследок «Чудеса. Тайны. Приключения», рассказавшие о том, как молодой, но уже известный тайский йог и экстрасенс Теприт Пали, решил доказать многочисленным поклонникам свое бессмертие. Во время ритуального танца он проткнул себя мечом. Лезвие прошло насквозь и задело сердце мужчины. Он умер в больнице.

Вообще-то, трюк этот хрестоматиен: во время прикосновения к телу меч ломается, не причиняя йогу ни малейшего вреда, что и символизирует бессмертие. Но тут что-то пошло не так. И, призывая всех к осторожности, обозреватель прощается с читателями.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова