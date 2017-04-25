Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 09:11 2

В Благовещенске загорелось заброшенное здание общежития (видео)

В Благовещенске загорелось заброшенное здание общежития (видео)

В среду вечером, 26 апреля, загорелось здание общежития в районе улиц Богдана Хмельницкого и Красноармейской. Сообщение о пожаре поступило в 22:11. Как стало известно, произошло возгорание в комнате на втором этаже. В настоящий момент в общежитии никто не живет, оно не эксплуатируется.

К месту происшествия прибыли огнеборцы специализированной пожарной части, пожарных частей № 1 и № 12 в составе 19 человек и пяти единиц техники. Через две минуты открытое горение было ликвидировано.

Огонь повредил 20 квадратных метров площади в комнатe на втором этаже. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Пользователи соцсетей дополнили, что здание общежития пустует уже года три, в нем давно выбили все стекла.

Видео взято с @blag_dtp

Просмотров всего: 1018

#пожары #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    Заброшки в центре города (столицы области!) - это позор.

  • Alisa-3

    Alisa-3
    19 минут назад

    Здание хотели продать. Не знаю купил кто-то, но не давно там сняли решетки на первом этаже и тут же началось крушение здания. Окна повыбивали, двери унесли. Заходи что хочешь делай. Бомжатник какой-то в центре города устроили. Кто отвечает теперь за здание?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Автомобиль Росгвардии в Свободном попал в ДТП, потому что ему не уступили дорогу
Общество 1

В Амурской области 28 апреля начнется акция «Нетрезвый водитель»
Происшествия 2

Центральную часть Благовещенска оцепили из-за подозрительного свертка
Происшествия 14

Благовещенец подорвал могилу бывшего мужа своей сожительницы