В Благовещенске загорелось заброшенное здание общежития (видео)

В среду вечером, 26 апреля, загорелось здание общежития в районе улиц Богдана Хмельницкого и Красноармейской. Сообщение о пожаре поступило в 22:11. Как стало известно, произошло возгорание в комнате на втором этаже. В настоящий момент в общежитии никто не живет, оно не эксплуатируется.

К месту происшествия прибыли огнеборцы специализированной пожарной части, пожарных частей № 1 и № 12 в составе 19 человек и пяти единиц техники. Через две минуты открытое горение было ликвидировано.

Огонь повредил 20 квадратных метров площади в комнатe на втором этаже. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Пользователи соцсетей дополнили, что здание общежития пустует уже года три, в нем давно выбили все стекла.

Видео взято с @blag_dtp

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Василий Кленин