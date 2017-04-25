«Бывалый» Евгений Моргунов родился 90 лет назад

Фото: izbrannoe.com

90 лет назад родился исполнитель роли Бывалого из знаменитой гайдаевской троицы – заслуженный артист РСФСР Евгений Моргунов. С 14 лет он работал на заводе, а в 16 написал письмо Сталину с просьбой зачислить его в театральное училище.

Ещё будучи студентом ВГИКа, Моргунов дебютировал в фильме Александра Столпера «Дни и ночи», но официальным дебютом в кинематографе считается роль Стаховича в фильме его учителя Сергея Герасимова «Молодая гвардия», которую актёр сыграл в 1948 году.

Всего в кино Евгений Моргунов исполнил свыше 100 ролей, но прославила его роль Бывалого в комедиях Леонида Гайдая «Пес Барбос и необычайный кросс», «Самогонщики», «Операция “Ы”» и «Кавказская пленница».

Также Моргунов сыграл в таких фильмах, как «Три Толстяка», «Сказка о потерянном времени», «Покровские ворота», «Ехали в трамвае Ильф и Петров» и других.

* * *

315 лет назад Пётр I издал манифест о ввозе иностранцев в Россию с обещанием свободы вероисповедания. Из Европы начали прибывать корабельных и огнестрельных дел мастера, строительные и военные инженеры.

* * *

85 лет назад родилась Анук Эме – одна из самых популярных французских киноактрис 1950-1980-х годов, обладательница множества национальных и международных наград. В кинокарьере актрисы было множество успешных работ, но для миллионов зрителей по всему миру Анук Эме – в первую очередь, Женщина из фильма Клода Лелюша «Мужчина и женщина» (1966). За эту роль она была удостоена целого ряда наград, включая «Золотой глобус», и была номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль.

* * *

75 лет назад родился Валерий Поляков – 66-й космонавт СССР и России, 210-й космонавт мира, Герой Советского Союза и Герой России (один из четырёх людей, удостоенных обоих званий). Поляков – обладатель мирового рекорда самого длительного полёта в космос (437 суток и 18 часов в 1994 и 1995 годах, на борту орбитальной станции «Мир»).

* * *

Полувековой юбилей сегодня отмечает Александр Лазарев-младший – сын известных актёров Александра Лазарева и Светланы Немоляевой. Александр рос закулисным ребенком, проводя много времени в театре. Уже в возрасте 12 лет он впервые вышел на сцену, сыграв в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» Театра имени Маяковского.

Сегодня Лазарев-младший – ведущий актёр театра Марка Захарова «Ленком». В его активе – работы в постановках «Гамлет», «Женитьба Фигаро», «Королевские игры», «Варвар и Еретик», «Пролетая над гнездом кукушки», «Визит дамы».

Актёр много снимается в кино. Зрителям он запомнился по фильмам «Провинциальный бенефис», «Приятель покойника», «Тайны дворцовых переворотов», «Бременские музыканты и К», «Честь имею», «Парк советского периода», «Адмирал», «Екатерина», «Идиот» и другим.

Просмотров всего: 187

#история #кино #космос #культура

распечатать

Алексей Воскобойников