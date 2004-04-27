День, когда ракета не взлетела: история Приамурья

Роскосмос

27 апреля 2016 года должен был состояться первый пуск ракеты с космодрома Восточный. Внимание сотен тысяч человек было приковано к стартовой площадке. Люди находились на специальных смотровых площадках и у экранов телевизоров.

Но автоматика дала отбой пуска ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Восточный за 1,5 минуты до старта. Затем сообщили, что первый запуск на орбиту ракеты-носителя «Союз 2.1а» с тремя спутниками «Ломоносов», «Аист-2Д» и «СамСат-218» перенесен на 28 апреля.

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В этот день в 1921 году завершилась работа учредительного собрания Дальневосточной республики (ДВР). Была принята её Конституция, сформировано правительство.

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За десять лет до начала Великой Отечественной войны в Благовещенске начали учить молодёжь, как преподавать в школе. Для молодых амурчан открыл свои двери государственный педагогический институт, ныне университет. Это событие произошло 16 октября 1930 года. Совет народных комиссаров СССР принял постановление об организации вуза 27 апреля, за полгода до знаменательного дня.

Так началась история Благовещенского государственного педагогического института. Первая научная конференция студентов в стенах учреждения прошла 27 апреля 1939 года. В 1980 году за достигнутые успехи в подготовке педагогических кадров вуз был награждён орденом «Знак Почёта». Статус университета институт получил в 1995-м, а через год, 23 декабря 1996 года, был официально переименован в Благовещенский государственный педагогический университет.

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27 апреля 1940 года бюро обкома ВКП(б) и исполком областного Совета депутатов трудящихся приняли постановление об учреждении областной Доски почёта.

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27 апреля 1949 года облисполком решил организовать Амурское областное общество краеведов. Были утверждены устав и организационное бюро во главе с директором музея А. Г. Удодом.

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В день открытия XVII съезда ВЛКСМ, 27 апреля 1974 года, первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд отправился на строительство БАМа.

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27 апреля 1989 года стало последним днём в ознакомительной поездке в Благовещенск группы иностранных журналистов – аккредитованных в Москве корреспондентов телеграфных агентств, журналов, газет, радио- и телекомпаний Болгарии, Венгрии, ГДР, КНР, Чехословакии, США, Канады, Великобритании, Австралии, Швеции и Японии. Их поездка была организована управлением информации МИД накануне визита Михаила Горбачёва в Пекин. Представителей прессы интересовали вопросы советско-китайских отношений в рамках пограничных связей Амурской области и соседних районов КНР, планы создания специальных экономических зон и совместных советско-китайских предприятий, перечень закупаемых в КНР товаров, развитие туризма.

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27 апреля 1990 года Амурский облисполком принял решение о разукрупнении совхоза «Верненский» и организации совхоза «Автономовский».

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2004 год. На месте разрушенного взрывом спиртзавода начались земляные работы. Активное строительство планировали летом. И через год после восстановления спиртзавод должен был выпустить первую продукцию.

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В 2006 году ЧП произошло на вокзале Белогорска. В одном из товарных составов дали течь бочки с дихлорметаном. Груз следовал из Южной Кореи в Узбекистан по Транссибу.

Вагон с контейнером сразу был выгружен и перемещен в тупик. К месту чрезвычайного происшествия из Благовещенска выехала группа специалистов-ликвидаторов. Они приняли решение перекачать дихлорметан из потекших емкостей в целые бочки.

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2011 год. Стало известно, что в отношении бывшего мэра Благовещенска Александра Мигули возбуждено дело по второй части 285-й статьи Уголовного кодекса «Злоупотребление должностными полномочиями, совершённое главой органа местного самоуправления».

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#жизнь #история

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Анастасия Болотина