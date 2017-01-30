Приезжие специалисты поделились с амурчанами опытом спортивной реабилитации детей-инвалидов

В Приамурье планируют развивать адаптивный спорт для детей-инвалидов. Такой идеей амурчан вдохновили специалисты из Уфы и Екатеринбурга. Они приехали в Благовещенск на семинар. В первый день на встречу съехались более ста амурчан с разных районов.

Занятия для детей с подобными заболеваниями тренер по плаванию Наиль Гарифуллин проводил уже не раз. Теперь специалист из Уфы поделиться опытом приехал в Благовещенск. Гостя пригласили в Приамурье родители амурских детей-инвалидов. В четверг тренер перейдет от теории к практике и покажет, как заниматься с ребятами в бассейне.

«Завтра мы планируем провести практическое занятие для детей с различными группами, с их родителями, где они будут присутствовать с полным погружением в прямом и переносном смысле. Первые 15 минут я покажу, как надо заниматься с детьми, а потом родители подключатся. И в таком симбиозе мы будем обучать ребёнка плаванию», – рассказал тренер высшей категории по плаванию детей с ограниченными возможностями здоровья из Уфы Наиль Гарифуллин.

Такой региональный семинар проходит в Приамурье впервые. В первый день с амурчанами встретилась и кандидат педагогических наук из Екатеринбурга Ольга Бойко. Всего на семинар приехали 130 человек – тренеры, инструкторы лечебной физкультуры, реабилитологи и родители из Белогорска, Зеи, Завитинска и других городов и районов области.

Наталья Рукман из Свободного месяц назад стала заниматься адаптивной физкультурой с больными детьми в местном бассейне.

«Я на семинаре почерпнула для себя, что для детей с ограниченными возможностями здоровья с различными заболеваниями немножко разная реабилитация – как на суше, так и в воде. Нужно это понимать, изучать, больше заниматься, серьёзней, грамотно», – отметила инструктор по адаптивной физкультуре Центра спортивной подготовки города Свободный Наталья Рукман.

Светлана Мягкова уже семь лет работает в одном из реабилитационных центров. Тем не менее, новые знания ей не помешают, решила педагог.

«Я учитель физкультуры, и знание адаптивной физкультуры я не получала, возможности такой не было. А здесь такая возможность. В нашем центре отдыхают дети с различными заболеваниями. Я не знала раньше, как работать с аутистами. Вот здесь даны хорошие знания, и я приобрела даже специальную литературу немножко», – поделилась педагог по физкультуре реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Бардагон» Светлана Мягкова.

Не меньший интерес семинар вызвал и у родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Некоторые из них уже приобщили детей к адаптивному спорту и заметили улучшение их состояния.

«Сначала мы просто висели на шее тренера, не могли плавать. Вчера мы приехали с соревнований в Москве. Путь пройден большой. У нас было овальное окно – дырочка 4 миллиметра на сердце. На медосмотре перед поездкой в Москву у нас дырочки уже не было видно», – рассказала мама ребёнка с синдромом Дауна Юлия Онодал.

В Приамурье дети с ограниченными возможностями здоровья могут заниматься плаваньем, шашками и теннисом. Другие виды спорта для них пока недоступны, делятся родители. Особо остро эта проблема стоит в районах. С ней столкнулась Ирина Новикова – мама восьмилетнего ребенка с синдромом Дауна.

«Именно для детей с ограниченными возможностями возможность ограничена. Во-первых, нет обученных специалистов, во-вторых, не афишируются как-то эти дети у нас. Конечно, хотелось бы, чтобы возможностей было больше, в том числе и по плаванью. У нас в Тамбовском районе такой возможности нет», – поделилась мама ребёнка с синдромом Дауна из Тамбовского района Ирина Новикова.

Двигательная реабилитация для ребят с ограниченными возможностями здоровья по закону должна быть обязательной. Но на практике закон работает не везде, говорят родители.

«Исполнительная власть должна этот маршрут разработать в лице минспорта. У нас в регионе этот закон не выполняется в той мере, в которой он должен быть из-за отсутствия условий, финансов. Он предполагает, что реабилитация должна быть в шаговой доступности для ребёнка-инвалида. То есть он получает её там, где он живёт», – сказала организатор регионального семинара Наталья Маскаева.

Пока что получить такую реабилитацию могут только юные благовещенцы, да и то не всегда. Первый шаг на пути к этому уже сделан – в этом году семь амурских тренеров по плаванию посетили семинар по гидрореабилитации и теперь учат плавать детей-ивалидов, чтобы с помощью спорта улучшить здоровье и жизнь юных амурчан.

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Екатерина PL