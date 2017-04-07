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Центральную часть Благовещенска оцепили из-за подозрительного свертка

Центральную часть Благовещенска оцепили из-за подозрительного свертка

В Благовещенске вечером 26 апреля представители силовых структур и спецслужбы оцепили центральный район города. Причиной стало поступившее сообщение о подозрительном свертке в районе улиц Ленина и 50-летия Октября.

Как рассказали в пресс-службе амурского правления ФСБ, неизвестный сверток лежал на крыше павильона, расположенного возле остановки по улице 50-летия Октября – напротив здания областного правительства.

«После поступления сообщения на место направили представителей различных служб. Район оцепили. После проверки выяснилось, что в это оставленные кем-то вещи, и никакой угрозы не представляют», – сообщили в пресс-службе амурского правления ФСБ.

В амурском управлении МВД в свою очередь уточнили, что в пакете находились продукты питания.

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#происшествия

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